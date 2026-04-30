La super-sfida del trentaduesimo turno di Bundesliga è quella della BayArena tra Leverkusen e Lipsia: gli ospiti arrivano con un'inerzia positiva, forti di una posizione più solida ma ancora non completamente blindata; i padroni di casa invece si giocano praticamente l’ultima grande occasione per rientrare nella corsa Champions. Guarda ora Leverkusen-Lipsia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ilarriva a questa sfida dopo la vittoria nel derby contro il Colonia, un 1-2 che ha tenuto viva la speranza Champions dopo un periodo complicato, segnato anche dalla sconfitta interna contro l’Augsburg e dall’eliminazione in coppa per mano del Bayern. Nonostante le difficoltà, la squadra di Hjulmand resta pienamente in corsa, ma è consapevole che serve un filotto di vittorie per provare a centrare il sorpasso nelle ultime giornate.Il Lipsia, invece, sta vivendo il momento migliore della sua stagione. La squadra di Werner arriva con una striscia di cinque vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali ottenuta per 3-1 contro l’Union Berlino. In questo periodo sono arrivate vittorie pesanti anche contro Eintracht Francoforte, Borussia Mönchengladbach, Werder Brema e Hoffenheim, a conferma di una squadra in piena fiducia e ormai vicina all’obiettivo stagionale.Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo; Maza, Tella; Schick.Hjulmand.

RB Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Finkgrafe; Ouedraogo, Schlager, Baumgartner; Diomande, Cardoso, Nusa. Allenatore: Werner.

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