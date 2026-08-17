Il Levski Sofia ospita l'AEK Atene nell'andata dei playoff di Champions League. La sfida è in programma martedì 18 agosto alle ore 21:00 allo stadio Vasil Levski, con le due squadre che si giocano un posto nella fase campionato della massima competizione europea. I bulgari arrivano all'appuntamento dopo aver superato il Kairat Almaty nel turno precedente, mentre l'AEK si prepara al primo impegno ufficiale della nuova stagione dopo aver conquistato la Super League greca nella scorsa annata.

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Dove vedere Levski Sofia-AEK in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Levski Sofia

Al momento non è prevista copertura televisiva per Levski Sofia-AEK.

Il Levski Sofia ha iniziato la nuova stagione con grande fiducia, riuscendo a ottenere soltanto risultati positivi nelle prime uscite. La squadra allenata da Julio Velazquez ha inoltre superato il turno precedente di Champions League contro il Kairat Almaty, imponendosi anche nella gara di ritorno grazie alla rete decisiva realizzata da Reinaldo.

L'attaccante brasiliano è uno degli uomini più pericolosi della formazione bulgara e ha già trovato con continuità la via del gol in questo avvio di stagione. Da tenere d'occhio anche Sergio Araujo e Armstrong Oko-Flex, mentre Everton Bala rappresenta una delle principali fonti di assist della squadra. Il Levski vuole ora sfruttare il fattore campo per presentarsi al ritorno con maggiori possibilità di qualificazione.

Il momento dell'AEK Atene

L'AEK Atene arriva al confronto dopo aver chiuso la passata stagione al vertice del calcio greco. La squadra allenata da Marko Nikolic ha infatti conquistato la Super League, mentre il nuovo campionato non è ancora iniziato. L'ultimo impegno ufficiale risale quindi alla sfida contro l'Olympiacos, terminata in parità.

Il club greco può contare su diversi elementi di esperienza nel reparto offensivo. Luka Jovic è il principale riferimento realizzativo, mentre Aboubakary Koita e Barnabas Varga hanno già lasciato il segno. L'AEK dovrà però affrontare una trasferta delicata, con l'obiettivo di ottenere un risultato utile in vista della gara di ritorno.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il confronto del Vasil Levski mette di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento con percorsi differenti. Il Levski ha già affrontato diverse gare ufficiali e può quindi contare su una maggiore abitudine al ritmo della competizione, mentre l'AEK è chiamato a ritrovare subito la condizione dopo la pausa estiva.

La formazione bulgara proverà a sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari e costruire un risultato positivo in vista del ritorno. L'AEK, dal canto suo, cercherà di gestire con attenzione il primo confronto del playoff, puntando sulla propria esperienza e sulla qualità degli uomini offensivi per tenere aperta la qualificazione.

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