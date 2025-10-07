In arrivo altri match importantissimi tutti da seguire dall'inizio alla fine: tra i tanti, le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026 ci offrono il confronto tra Liberia e Namibia. Si tratta di una sfida importante per gli equilibri del Girone H che potrà raccontarci molto sulle reali ambizioni di entrambi i team. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Liberia-NamibiaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma alle ore 18:00 giovedì 9 ottobre, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi. Inoltre, questo entusiasmante match sarà visibile in diretta su Dazn.
Il momento delle due squadre—
Quattro punti di distanza in classifica tra padroni di casa ed ospiti. La Liberia si trova al terzo posto con 11 punti e ha ancora qualche speranza residua di qualificazione: non sarà però semplice mantenere queste aspettative ancora vive, perché la Namibia è al secondo posto con 15 punti e potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.
Le probabili formazioni di Liberia-Namibia—
Liberia (4-3-3): Yeanaye, Gibson, Balde, Kamara, Laomie, Sesay, Tweh, Dorley, Tarnue, Kosiah, Ledlum. Allenatore: Thomas Kojo
Namibia (4-4-2): Ndisiro, Hanamub, Katua, Hambira, Kamberipa, Hotto, Petrus, Shidolo, Muzeu, Shalulile, Ndeunyema. Allenatore: Collin Benjamin
