Pressione massima contro fiducia piena: Libertad-Independiente del Valle, in programma nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2026 alle ore 00:00, è una partita che può già decidere il destino del girone di Copa Libertadores. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LIBERTAD-INDEPENDIENTE DEL VALLE SU BET365

Dove vedere Libertad-Independiente del Valle in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Libertad arriva a questa sfida con le spalle al muro. Due sconfitte nelle prime due giornate hanno complicato tutto: zero punti, ultimo posto e margine d’errore praticamente azzerato. Questa è già una partita da dentro o fuori. La vittoria nel derby contro l’Olimpia (3-2) ha dato una scossa importante, soprattutto dal punto di vista mentale. Però i numeri restano chiari: difesa fragile (2 gol subiti di media nelle ultime partite) e difficoltà a trovare continuità. Il punto chiave sarà proprio questo: trasformare l’energia del momento in una prestazione equilibrata. Perché il Libertad tende a sbilanciarsi quando deve vincere a tutti i costi, e contro una squadra organizzata può diventare un problema serio. In casa, però, il discorso cambia. Il Libertad è storicamente solido nei primi tempi e riesce spesso a restare in partita anche contro avversari più forti. Questo può essere un fattore importante per costruire la gara.

Dall’altra parte c’è un Independiente del Valle che arriva con una struttura completamente diversa: squadra organizzata, in fiducia e soprattutto efficace. Quattro punti nelle prime due giornate e primo posto nel girone. I numeri raccontano una squadra completa: segna (1.5 gol di media), concede poco (0.5) e soprattutto sa gestire i momenti della partita. Non ha bisogno di dominare per vincere, ma sa quando accelerare e quando controllare. Il successo contro la UCV e il pareggio contro il Rosario Central dimostrano proprio questo: capacità di adattarsi a contesti diversi. In trasferta, poi, è una squadra che sa soffrire e colpire negli spazi.

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