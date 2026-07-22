Lo streaming gratis della gara Liepaja-Austria Vienna: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Liepāja-Austria Vienna, in programma giovedì 23 luglio alle ore 17:00. La formazione lettone ospita il club austriaco nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea.
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Il Liepāja vuole sfruttare il fattore campoIl Liepāja arriva alla sfida europea dopo aver superato il Dečić nel turno precedente e vuole continuare il proprio percorso internazionale. La formazione lettone punta sul fattore campo per mettere in difficoltà un avversario più esperto e ottenere un risultato positivo nella gara d'andata.
La squadra di casa proverà a sfruttare il ritmo del campionato lettone, già nel pieno della stagione, cercando di sorprendere l'Austria Vienna con intensità e organizzazione tattica.
L'Austria Vienna punta sulla qualità e sull'esperienzaL'Austria Vienna affronta la trasferta in Lettonia con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino europeo. Il club austriaco parte con i favori del pronostico e vuole mettere subito in discesa il doppio confronto.
Gli ospiti proveranno a imporre la propria maggiore qualità tecnica, gestendo il possesso del pallone e cercando di ottenere un risultato utile in vista della gara di ritorno davanti ai propri tifosi.
Il momento delle due squadreIl Liepāja arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo il passaggio del turno contro il Dečić. La formazione lettone sa di affrontare un avversario di livello superiore, ma può contare sul vantaggio di giocare la prima partita in casa e sulla migliore condizione derivante dal campionato in corso.
L'Austria Vienna vuole invece confermare la propria tradizione europea e sfruttare la maggiore esperienza internazionale. Una vittoria o un pareggio in trasferta permetterebbero agli austriaci di affrontare con maggiore tranquillità la gara di ritorno.
Le probabili formazioni di Liepāja-Austria ViennaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il turno successivo della UEFA Conference League.
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