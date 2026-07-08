I preliminari di UEFA Conference League propongono la sfida d’andata tra Liepāja-FK Dečić, in programma giovedì 9 luglio alle ore 18:00. La formazione lettone e il club montenegrino si affrontano nel primo turno di qualificazione della competizione europea con l’obiettivo di ottenere un vantaggio importante in vista della gara di ritorno.

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Il Liepāja vuole partire con il piede giusto in Europa

Il

arriva a questo appuntamento europeo con la volontà di sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto. La formazione lettone, che disputa le proprie gare interne al Daugava Stadium, punta su organizzazione e solidità per mettere in difficoltà il Dečić già nella gara d’andata.

Per il club lettone questa rappresenta una grande occasione per mettersi in mostra sul palcoscenico internazionale. In una competizione come la Conference League, partire bene tra le mura amiche può diventare fondamentale per arrivare al ritorno con maggiori possibilità di qualificazione.

Il Dečić cerca un risultato positivo in trasferta

Il

affronta la trasferta in Lettonia con l’obiettivo di mantenere aperto il discorso qualificazione. La squadra montenegrina ha già maturato esperienza nelle competizioni europee e proverà a sfruttare compattezza e attenzione tattica per limitare i pericoli.

Gli ospiti sanno che una prestazione solida fuori casa potrebbe rappresentare un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. L’obiettivo sarà evitare di concedere troppo agli avversari e cercare magari di trovare una rete che possa pesare nell’economia del doppio confronto.

Il momento delle due squadre

Il

punta a costruire un vantaggio davanti ai propri tifosi, cercando di imporre ritmo e intensità fin dai primi minuti. La squadra lettone dovrà però prestare attenzione alle ripartenze del Dečić e alla gestione dei momenti più delicati della partita.

Il FK Dečić proverà invece a giocare una gara di equilibrio, consapevole dell’importanza di non compromettere la qualificazione già nel primo incontro. La capacità di soffrire e restare concentrati per tutti i novanta minuti potrebbe essere una delle chiavi della sfida.

Le probabili formazioni di Liepāja-FK Dečić

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Trattandosi della gara d’andata di un preliminare europeo, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più esperti e ai giocatori maggiormente abituati a gestire la pressione delle sfide internazionali.

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