Dopo il passo falso di Getafe, Siviglia-Alaves offre agli andalusi l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico. Si gioca venerdì 6 novembre 2026 alle 21:00, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, nell’anticipo della 12ª giornata della Liga. Il Siviglia è sesto con 17 punti, l’Alavés undicesimo a quota 12. GUARDA SIVIGLIA-ALAVES IN STREAMING SU BET365.

Il momento degli ospiti sembra offrire una buona occasione al Siviglia, ma i precedenti al Sánchez-Pizjuán invitano a guardare oltre la classifica. Nelle ultime quattro visite l’Alaves ha ottenuto tre pareggi e una vittoria. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SIVIGLIA-ALAVES IN STREAMING SU VINCITÙ.

Siviglia-Alaves su DAZN, come accedere alla diretta

, con calcio d’inizio alle. Chi vuole guardarla in TV può aprire l’app su una smart TV compatibile oppure utilizzare una console o un dispositivo supportato collegato al televisore. La partita sarà disponibileanche da computer, smartphone e tablet. Da computer si può accedere tramite browser, mentre sui dispositivi mobili si può utilizzare l’app. Occorre un account con un abbonamento che comprenda la Liga.

Per seguire l’incontro:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Liga; cercare Siviglia-Alaves tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La scheda della partita

Competizione — Liga 2026/27.

— Liga 2026/27. Giornata — 12ª.

— 12ª. Data — Venerdì 6 novembre 2026.

— Venerdì 6 novembre 2026. Calcio d’inizio — Ore 21:00 italiane.

— Ore 21:00 italiane. Stadio — Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia.

— Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia. Diretta TV — DAZN, tramite app sui dispositivi compatibili.

— DAZN, tramite app sui dispositivi compatibili. Streaming — DAZN, da sito o app.

Siviglia, il sesto posto da difendere dopo Getafe

La sconfitta contro ilha interrotto un avvio di campionato che ha riportato ilnella parte alta della classifica. Dopo undici giornate la squadra diha raccolto. L’anticipo offre la possibilità di salire a quota 20 e arrivare alla sosta con una vittoria in casa. Il dato su cui lavorare è quello dei. Contro un avversario che può schierarsi con cinque difensori, il rischio è impegnare troppi uomini per cercare il vantaggio e lasciare spazio alle ripartenze.

La coppia Fofana-Agoumé può aiutare il Siviglia a mantenere il controllo, soprattutto se i due centrocampisti si alternano tra sostegno alla manovra e copertura davanti ai centrali. In avanti, il 4-4-2 ipotizzato con Stassin e Romero offre due riferimenti per i palloni dalle fasce. La differenza può farla il modo in cui i due occupano l’area. Se uno viene incontro per giocare di sponda, l’altro può attaccare la profondità prima che i tre centrali dell’Alavés riescano a passarsi le marcature.

GETAFE, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: Felix Correia del Siviglia FC avanza palla al piede sotto la pressione di Daniel Carvajal del Getafe CF durante la partita della LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe CF e Siviglia FC al Coliseum Alfonso Perez il 1° novembre 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Alaves, sette giornate senza vincere e una trasferta da giocare con due punte

ha perso continuità dopo il buon avvio. Nelleha raccolto due pareggi e cinque sconfitte, rimanendo a quota 12. Il Sánchez-Pizjuán è però un campo sul quale ha saputo ottenere risultati anche di recente. Per ripetersi, dovrà riuscire a conservare una via d’uscita quando il Siviglia prenderà campo. Ilprevisto per la squadra dipermette di difendere l’area con tre centrali e di stringere il centrocampo davanti a loro.

La coppia Boyé-Martínez può dare un seguito ai recuperi. Un attaccante può venire incontro per proteggere il primo pallone, mentre l’altro può muoversi alle spalle del terzino che si è alzato. Se entrambi aspettano il passaggio sulla stessa linea, il Siviglia può accorciare e recuperare il possesso prima che i baschi riescano a risalire.

La chiave tattica di Siviglia-Alaves passa da Ejuke e dallo spazio alle spalle dei quinti

Un duello da osservare è quello tra. Se il Siviglia porta Ejuke a ricevere largo e fronte alla porta, il quinto dell’Alavés dovrà scegliere se uscire subito o aspettare la copertura del centrale più vicino. Nel primo caso si può aprire un corridoio interno per una delle punte. Nel secondo, Ejuke può guadagnare metri e cercare un pallone arretrato per chi arriva a rimorchio.

Sull’altro lato, Correia può diventare il destinatario del cambio di gioco quando il blocco dell’Alavés scivola verso Ejuke. Per sfruttare il lato debole servirà muovere il pallone con rapidità. Se il cambio arriva tardi, i cinque difensori hanno il tempo di riposizionarsi e Stassin e Romero finiscono per ricevere contro una linea già schierata. Per l’Alaves, l’occasione può nascere dal recupero di una seconda palla a centrocampo. Se Blanco riesce a trovare subito Boyé o Martínez, gli ospiti possono attaccare lo spazio lasciato dai terzini del Siviglia. È il momento in cui il posizionamento di Fofana e Agoumé diventa decisivo per fermare l’azione prima che arrivi alla difesa.

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 15 AGOSTO: Mariano Díaz del Deportivo Alavés esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della LaLiga EA Sports 2026/27 tra Deportivo Alavés e Getafe CF all’Estadio de Mendizorroza il 15 agosto 2026 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le probabili formazioni di Siviglia-Alaves

Vlachodimos è atteso in porta. Iglesias e Suazo dovrebbero presidiare le corsie difensive, con Castrín e Salas al centro. Fofana e Agoumé formeranno la coppia in mediana, mentre Ejuke e Correia sono indicati sulle fasce. Davanti, Stassin dovrebbe partire accanto a Romero.

Alaves. Sivera dovrebbe avere davanti la linea a cinque con Tenaglia e Rebbach sulle corsie e Jonny, Koski e Valentini nel terzetto centrale. Pérez, Blanco e Ibáñez comporrebbero il centrocampo, con Boyé e Martínez in attacco.

SIVIGLIA (4-4-2) — Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Ejuke, Fofana, Agoumé, Correia; Stassin, Romero. Allenatore Luis García Plaza.

ALAVES (5-3-2) — Sivera; Tenaglia, Jonny, Koski, Valentini, Rebbach; Pérez, Blanco, Ibáñez; Boyé, Martínez. Allenatore Quique Sánchez Flores.