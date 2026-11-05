Gli andalusi cercano una risposta dopo il ko di Getafe. Al Sánchez-Pizjuán arriva un Alavés senza vittorie da sette giornate
Dopo il passo falso di Getafe, Siviglia-Alaves offre agli andalusi l’occasione di ripartire davanti al proprio pubblico. Si gioca venerdì 6 novembre 2026 alle 21:00, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, nell’anticipo della 12ª giornata della Liga. Il Siviglia è sesto con 17 punti, l’Alavés undicesimo a quota 12. GUARDA SIVIGLIA-ALAVES IN STREAMING SU BET365.
Il momento degli ospiti sembra offrire una buona occasione al Siviglia, ma i precedenti al Sánchez-Pizjuán invitano a guardare oltre la classifica. Nelle ultime quattro visite l’Alaves ha ottenuto tre pareggi e una vittoria. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE SIVIGLIA-ALAVES IN STREAMING SU VINCITÙ.
Siviglia-Alaves su DAZN, come accedere alla direttaSiviglia-Alaves sarà trasmessa in diretta in Italia su DAZN, con calcio d’inizio alle 21:00. Chi vuole guardarla in TV può aprire l’app su una smart TV compatibile oppure utilizzare una console o un dispositivo supportato collegato al televisore. La partita sarà disponibile in streaming su DAZN anche da computer, smartphone e tablet. Da computer si può accedere tramite browser, mentre sui dispositivi mobili si può utilizzare l’app. Occorre un account con un abbonamento che comprenda la Liga.
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La scheda della partita
- Competizione — Liga 2026/27.
- Giornata — 12ª.
- Data — Venerdì 6 novembre 2026.
- Calcio d’inizio — Ore 21:00 italiane.
- Stadio — Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia.
- Diretta TV — DAZN, tramite app sui dispositivi compatibili.
- Streaming — DAZN, da sito o app.
Siviglia, il sesto posto da difendere dopo GetafeLa sconfitta contro il Getafe ha interrotto un avvio di campionato che ha riportato il Siviglia nella parte alta della classifica. Dopo undici giornate la squadra di Luis García Plaza ha raccolto cinque vittorie e due pareggi. L’anticipo offre la possibilità di salire a quota 20 e arrivare alla sosta con una vittoria in casa. Il dato su cui lavorare è quello dei 19 gol subiti. Contro un avversario che può schierarsi con cinque difensori, il rischio è impegnare troppi uomini per cercare il vantaggio e lasciare spazio alle ripartenze.
La coppia Fofana-Agoumé può aiutare il Siviglia a mantenere il controllo, soprattutto se i due centrocampisti si alternano tra sostegno alla manovra e copertura davanti ai centrali. In avanti, il 4-4-2 ipotizzato con Stassin e Romero offre due riferimenti per i palloni dalle fasce. La differenza può farla il modo in cui i due occupano l’area. Se uno viene incontro per giocare di sponda, l’altro può attaccare la profondità prima che i tre centrali dell’Alavés riescano a passarsi le marcature.
Alaves, sette giornate senza vincere e una trasferta da giocare con due punteL’Alaves ha perso continuità dopo il buon avvio. Nelle ultime sette giornate ha raccolto due pareggi e cinque sconfitte, rimanendo a quota 12. Il Sánchez-Pizjuán è però un campo sul quale ha saputo ottenere risultati anche di recente. Per ripetersi, dovrà riuscire a conservare una via d’uscita quando il Siviglia prenderà campo. Il 5-3-2 previsto per la squadra di Quique Sánchez Flores permette di difendere l’area con tre centrali e di stringere il centrocampo davanti a loro.
La coppia Boyé-Martínez può dare un seguito ai recuperi. Un attaccante può venire incontro per proteggere il primo pallone, mentre l’altro può muoversi alle spalle del terzino che si è alzato. Se entrambi aspettano il passaggio sulla stessa linea, il Siviglia può accorciare e recuperare il possesso prima che i baschi riescano a risalire.
La chiave tattica di Siviglia-Alaves passa da Ejuke e dallo spazio alle spalle dei quintiUn duello da osservare è quello tra Ejuke e Rebbach. Se il Siviglia porta Ejuke a ricevere largo e fronte alla porta, il quinto dell’Alavés dovrà scegliere se uscire subito o aspettare la copertura del centrale più vicino. Nel primo caso si può aprire un corridoio interno per una delle punte. Nel secondo, Ejuke può guadagnare metri e cercare un pallone arretrato per chi arriva a rimorchio.
Sull’altro lato, Correia può diventare il destinatario del cambio di gioco quando il blocco dell’Alavés scivola verso Ejuke. Per sfruttare il lato debole servirà muovere il pallone con rapidità. Se il cambio arriva tardi, i cinque difensori hanno il tempo di riposizionarsi e Stassin e Romero finiscono per ricevere contro una linea già schierata. Per l’Alaves, l’occasione può nascere dal recupero di una seconda palla a centrocampo. Se Blanco riesce a trovare subito Boyé o Martínez, gli ospiti possono attaccare lo spazio lasciato dai terzini del Siviglia. È il momento in cui il posizionamento di Fofana e Agoumé diventa decisivo per fermare l’azione prima che arrivi alla difesa.
Le probabili formazioni di Siviglia-AlavesSiviglia. Vlachodimos è atteso in porta. Iglesias e Suazo dovrebbero presidiare le corsie difensive, con Castrín e Salas al centro. Fofana e Agoumé formeranno la coppia in mediana, mentre Ejuke e Correia sono indicati sulle fasce. Davanti, Stassin dovrebbe partire accanto a Romero.
Alaves. Sivera dovrebbe avere davanti la linea a cinque con Tenaglia e Rebbach sulle corsie e Jonny, Koski e Valentini nel terzetto centrale. Pérez, Blanco e Ibáñez comporrebbero il centrocampo, con Boyé e Martínez in attacco.
SIVIGLIA (4-4-2) — Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Ejuke, Fofana, Agoumé, Correia; Stassin, Romero. Allenatore Luis García Plaza.
ALAVES (5-3-2) — Sivera; Tenaglia, Jonny, Koski, Valentini, Rebbach; Pérez, Blanco, Ibáñez; Boyé, Martínez. Allenatore Quique Sánchez Flores.
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