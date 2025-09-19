Liga, Valencia-Bilbao: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Entrambi reduci da una sconfitta, Valencia e Bilbao si incrociano in uno dei match più attesi della quinta giornata di Liga spagnola.

Quinta giornata di Liga da non perdere con tantissimi match interessanti come ad esempio Alaves-Siviglia. Ma quello che più ci stuzzica e che probabilmente è anche il più incerto ed equilibrato almeno sulla carta è Valencia-Athletic Bilbao, in programma sabato sera 20 settembre alle ore 21. In questo articolo troverete le indicazioni per vedere la partita in streaming live gratis, le statistiche sullo stato di forma delle due squadre e le probabili formazioni.

Valencia e Bilbao sono nel letto delle (tante) compagini che hanno l'obiettivo di centrare un posto in Europa ed è per questo che il match del Mestalla è sicuramene un dei più attesi del quinto turno di Liga.

Tutto quello che devi sapere su Valencia-Bilbao — Real Madrid in testa con 12 punto seguito dal Barcellona con 10. Nuova stagione, stesso ritornello. Ma dietro alle due big del calcio iberico si stagliano una serie di squadre pronte a sorprendere. I padroni di casa del Valencia hanno perà iniziato col freno a meno tirato e sono solo quindicesimi con 4 punti e reduci dal pesantissimo ko per 6-0 proprio in casa del Barcellona. Meglio il Bilbao quarto in classifica con 9 punti, anche se i baschi (senza diversi giocatori sabato fra cui Nico Williams) arriva da due ko di fila contro Alaves in campionato e Arsenal in Champions. Nei due scontri diretti della passata stagione doppio successo dell'Athletic per 1-0.

Le probabili formazioni di Valencia-Bilbao — VALENCIA (4-4-2) - Agirrezabala; Folquier, Tarrega, Copete, Gaya; Rioja, Guerra, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma. All. Corberan

BILBAO (4-2-3-1) - Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Galarreta; I.Williams, Sancet, Navarro; Sannadi. All. Valverde