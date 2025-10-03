Ligue 1, Brest-Nantes, dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive e negli scontri diretti contro i gialloverdi non perdono da 6 precedenti. In questo articolo avrai statistiche, formazioni e i consigli per vedere il match in streaming.

La settima giornata di Ligue 1 francese si apre questa sera con l'anticipo fra Paris FC e Lorient, di cui ti abbiamo già parlato in una precedente preview. In questo articolo invece ti parliamo di Brest-Lorient, match in programma sabato 4 ottobre alle ore 19. Con Bet365 puoi seguire Paris FC-Lorient GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Brest-Nantes in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Brest-Nantes è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione che ti dà la piattaforma è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un esclusivo pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la Ligue 1 francese e in particolare la sfida del Stade Francis Le-Bie di Brest direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per vedere il match è quindi disponibile la registrazione su Bet365, l'attivazione del tuo conto e la visione gratis di Brest-Nantes in diretta live. Un altro modo per vedere la partita è diretta tv su Sky Sport.

Verso Brest-Nantes, come stanno le due squadre? — Dopo un inizio di Ligue 1 da mani nei capelli il Brest si è ripreso con due vittorie di fila contro contro Nizza e Angers rispettivamente 4-1 e 2-0. Ora biancorossi sono noni in classifica con 7 punti e sono l'unica formazione con differenza reti a 0 visti gli 11 goal segnati e gli altrettanti subiti. Decisamente opposto il momentum del Nantes terzultimo che arriva da due pareggi consecutivi entrambi per 2-2 contro Rennes e Tolosa. I gialloverdi hanno totalizzato solo 5 punti e hanno messo a segno una sola vittoria finora in stagione. Interessante notare come il Nantes abbia vinto solo 2 volte in trasferta in questo 2025 e come non sconfigga il Brest da ben 6 scontri diretti.

Probabili formazioni Brest-Nantes — Brest senza gli infortunati Balde, Bourgault E toursart. Nantes che invece dovrà fare a meno solo di Coquelin.

BREST (4-2-3-1) - Majecki; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Mboup; Ajorque. All. Labeau.

NANTES (4-1-4-1) - Lopes; Amian, Awaziem, Mwanga, Cozza; Tabibou; Lahdo, Leroux, Kwon, Guirassy: Abline. All. Lepenant