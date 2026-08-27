Il Lille ospita il PSG nella seconda giornata della Ligue 1 2026/27, in una sfida che mette subito di fronte due squadre con ambizioni importanti. I padroni di casa hanno iniziato il campionato con una vittoria convincente e vogliono sfruttare il fattore campo per lanciare un segnale alle dirette concorrenti. Dall'altra parte ci sono i campioni di Francia del PSG, chiamati a reagire dopo un esordio deludente e a ritrovare immediatamente il successo. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI RACING LILLE-PSG IN STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Lille-Psg in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Lille-Psg

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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Lille-Psg: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Lille-Psg

: Lille-Psg Competizione : Ligue 1

: Ligue 1 Data : venerdì 28 agosto 2026

: venerdì 28 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 Stadio :Pierre Mauroy

:Pierre Mauroy Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Vincitu e Goldbet

La sfida si giocherà venerdì 28 agosto ed il calcio d'inizio è

I campioni d'Europa e di Francia proveranno a dare, ancora una volta, una straordinaria prova di forza contro la squadra di Davide Ancelotti.

Il momento di forma del Lille

Il Lille ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, conquistando una vittoria convincente contro l'Angers nella prima giornata di Ligue 1. La squadra allenata da Davide Ancelotti ha quindi immediatamente trovato i tre punti, presentandosi al grande appuntamento contro il PSG con il morale alto e la consapevolezza di poter competere anche contro una delle formazioni più forti del campionato.

Il terzo posto ottenuto nella scorsa stagione rappresenta inoltre una base importante dalla quale ripartire. Il Lille vuole infatti migliorare ulteriormente il proprio piazzamento e provare ad avvicinarsi alle primissime posizioni della classifica. Una vittoria contro il PSG avrebbe un peso particolare non soltanto per la classifica, ma anche per le ambizioni della squadra: battere i campioni in carica alla seconda giornata sarebbe infatti un'importante dichiarazione d'intenti per il resto del campionato.

Il momento di forma del Psg

Il PSG arriva invece alla sfida dopo un esordio tutt'altro che convincente. I campioni di Francia non sono infatti andati oltre il 2-2 contro il Rennes, facendosi rimontare dopo essere passati in vantaggio e mostrando alcune difficoltà soprattutto nella gestione della partita. Un risultato che ha lasciato qualche interrogativo, considerando le grandi aspettative che accompagnano la squadra di Luis Enrique.

I parigini, inoltre, sono ancora alla ricerca della prima vittoria dopo il successo ottenuto nella Supercoppa Europea contro l'Aston Villa. Il PSG vuole dunque tornare immediatamente al successo per evitare di perdere terreno in campionato e per dare una risposta dopo il passo falso della prima giornata. Luis Enrique dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti: Nuno Mendes è squalificato, mentre Ousmane Dembélé, vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, non è al meglio della condizione.

PARIGI, FRANCIA - 12 GENNAIO: Achraf Hakimi #2 del Paris Saint-Germain controlla il pallone contro Leo Petrot #19 dell'AS Saint-Étienne durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e AS Saint-Étienne al Parc des Princes il 12 gennaio 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Le probabili formazioni di Lille-Psg

Davide Ancelotti dovrebbe confermare il 4-3-3 già utilizzato, affidandosi a un undici che punta sull'esperienza di Olivier Giroud in attacco e sulla qualità di Mbappé. A centrocampo spazio a Bentaleb e André, con Haraldsson e Onal chiamati a supportare il reparto offensivo.

Luis Enrique dovrebbe rispondere con il 4-3-3. In porta ci sarà Safonov, mentre davanti a lui spazio ad Hakimi, Marquinhos, Pacho e Hernández. Il centrocampo sarà composto da Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Doué, Torres e Kvaratskhelia.

Lille (4-3-3): Ozer; Perraud, Alexsandro, Ngoy, Santos; Bentaleb, André, Onal; Haraldsson, Mbappé, Giroud.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Torres, Kvaratskhelia.