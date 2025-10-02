Il palinsesto della Ligue 2 francese ci propone una sfida molto interessante: venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 il Le Mans ospita il Troyes allo Stade Marie-Marvingt. La partita si presenta come una montagna da scalare per i padroni di casa, protagonisti di un avvio non esaltante e messi di fronte agli ospiti che possono vantare il primo posto in classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Le Mans-Troyes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Ligue 2, Le Mans-Troyes: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere Le Mans-Troyes in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 2 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Le Mans-Troyes in diretta live. Il match, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Ottimo momento di forma per il Troyes capolista a 19 punti con una importante differenza reti di +10 che certifica l'ottimo lavoro svolto da tutta la squadra in questa prima fase della stagione. Discorso leggermente diverso per i padroni di casa, infatti il Le Mans attualmente si ritrova a 9 punti, soltanto a tre lunghezze dalla zona retrocessione. Sarà quindi essenziale per gli ospiti evitare passi falsi per non compromettere quanto di buono fatto finora.
Le probabili formazioni di Le Mans-Troyes—
Le Mans (5-3-2): Kocik, Buades, Eyoum, Yohou, Cossier, Mfomo, Robin, Lauray, Rossignol, Guillaume, Harhouz. Allenatore: Patrick Videira
Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont
© RIPRODUZIONE RISERVATA