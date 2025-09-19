L'ASSE è chiamata a difendere la vetta della classifica dagli assalti di Red Star e Troyes. Sabato sera arriva un osso duro, il Reims. Ecco come vedere la partita in diretta streaming gratis.

19 settembre 2025

Weekend di calcio francese sia in Ligue 1 dove ad esempio il sabato si gioca un interessante Brest-Nizza, sia in Ligue 1 dove il big match è senza dubbio quello tra le due retrocesse dello scorso anno dalla categoria principale, ovvero St.Etienne e Reims. La gara è in programma sabato 20 settembre alle ore 20. In questo articolo vi forniremo i dati più importanti pre match, le indicazioni per vederla in streaming gratis e le probabili formazioni.

Dove vedere St.Etienne-Reims in diretta TV e in streaming LIVE — Al Stade Geoffroy-Guichard troveremo sia un St.Etienne che un Reims pieni di assenti e indisponibili vari, ma non per questo verrà meno lo spettacolo. Se siete appassionati di calcio francese vi possiamo dire che il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Questo significa che se utilizzerete il link qui a fianco, aprirete un conto gioco e depositerete, avrete a vostra disposizione un vastissimo pacchetto di streaming gratis fra cui anche quello di St.Etienne-Reims. Per questo match la piattaforma offrirà anche statistiche in tempo reale sia per le due squadre che per i 22 protagonisti in campo.

Verso il match: St.Etienne-Reims — Come stanno andando le due retrocesse dello scorso campionato di Ligue 1? Il St.Etienne sta mantenendo le attese visto che l'obiettivo di tornare subito nel campionato maggiore è palese. I verdi sono primi con 11 punti sui 15 disponibili, frutto di 3 vittorie e 2 pareggi con 11 goal fatti (miglior attacco) e 5 subiti. La squadra arriva dalla vittoria 2-1 in trasferta contro il Clermont con rimonta nel secondo tempo. Va invece più a rilento il Reims al momento sesto con 8 punti e un ruolino di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa con solo 5 goal all'attivo e altrettanti al passivo. Nello scorso turno per i biancorossi 1-1 in casa del Annecy.

Le probabili formazioni di St.Etienne-Reims — ST.ETIENNE (4-3-3) - Larsonneur; Ferreira, Lamba, Nade, Bernaeur; Gadekbegu, Jaber, Tardieu; Cardona, Duffus, Boakye. All. Horneland.

REIMS (4-3-3) - Jaouen; Hiroki, Kone, Elie, Akieme; Zabi, Gbane, Teuma; Laeutey, Ibrahim, Tia. All. Geraerts