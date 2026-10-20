La classifica non concede ancora punti a Lille e Galatasaray, che si affrontano con la necessità di cambiare il proprio cammino europeo. La partita si gioca mercoledì 21 ottobre alle 18:45, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo aver perso entrambe le prime due gare, francesi e turchi cercano un risultato che permetta di ripartire e alleggerisca la pressione sui prossimi impegni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Nell’ultimo turno il Lille ha subito un 3-0 sul campo dell’Arsenal, mentre il Galatasaray è stato battuto 4-1 in casa dal Barcellona. Due sconfitte contro avversari di primo livello, maturate dopo fasi nelle quali entrambe erano riuscite a restare in partita. Il confronto diretto richiederà adesso maggiore continuità, soprattutto nella gestione dei momenti difficili. Per gli altri eventi sportivi puoi CONSULTARE LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONTROLLARE GLI APPUNTAMENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure SCOPRIRE LA PROGRAMMAZIONE DI VINCITÙ.

Lille-Galatasaray in TV e streaming: orario, canali e telecronaca

Lille, Ancelotti riparte dall’ora di resistenza contro l’Arsenal

, per la terza giornata della fase campionato di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta su, con la. Chi seguirà la serata attraverso Diretta Gol ascolterà invece il racconto di. Per la visione in streaming saranno disponibili, riservato agli abbonati Sky, e, attraverso il Pass Sport.Il risultato dell’Emirates ha lasciato aluna sconfitta netta, ma anche un passaggio preciso sul quale lavorare. La squadra diè riuscita a contenere l’Arsenal per circa un’ora, prima di perdere compattezza e incassare tre reti nell’arco di pochi minuti. L’allenatore italiano ha individuato proprio nella reazione al primo gol uno degli aspetti decisivi. Fino a quel momento il piano difensivo aveva permesso ai francesi di restare in corsa; dopo lo svantaggio, invece, sono diminuite sicurezza e capacità di reggere il ritmo imposto dagli avversari.

Contro il Galatasaray servirà una risposta anche nella metà campo offensiva. Il Lille ha segnato due gol nelle prime due giornate, subendone sei, e non può permettersi di affidare tutta la partita alla resistenza della propria difesa. Le condizioni di Ueda dovrebbero aprire spazio a Olivier Giroud, reduce dal rigore trasformato nel pareggio di campionato contro il Brest. Il centravanti francese può offrire un riferimento per risalire il campo e coinvolgere i trequartisti, oltre alla presenza in area. Mancherà anche Ethan Mbappé, che deve ancora scontare due giornate di squalifica. Bakwa è candidato a sostituirlo, con Haraldsson e Mukau a completare la linea alle spalle di Giroud.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 13: Aleksei Batrakov of Galatasaray SK celebrates scoring his team’s first goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Galatasaray A.S. and FC Barcelona at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on October 13, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

Galatasaray, il vantaggio sul Barcellona e il crollo nella ripresa

Anche ilarriva da una partita nella quale il risultato finale ha cancellato un avvio promettente. Contro ili turchi erano passati in vantaggio e avevano trovato un’altra rete, poi annullata, prima di subire la rimonta fino alha sottolineato l’impatto di quegli episodi sulla concentrazione della squadra. Il problema, però, riguarda soprattutto la capacità di mantenere ordine quando l’avversario prende campo: nella ripresa il Galatasaray non è riuscito a contenere i blaugrana e ha incassato le tre reti decisive.

La trasferta di Lille arriva inoltre con un’incognita importante nel reparto offensivo. Rafael Leão ha lasciato il campo dopo appena 17 minuti contro il Gençlerbirliği per un problema all’inguine e la sua presenza resta a rischio. In caso di assenza del portoghese, Sané dovrebbe trovare spazio dall’inizio insieme a Batrakov e Akgün, alle spalle di Victor Osimhen. Il centravanti resta il principale riferimento per attaccare la profondità e dare uno sbocco alle azioni dei compagni. A centrocampo la coppia Torreira-Lemina sarà chiamata a sostenere la manovra senza lasciare troppi spazi davanti alla difesa. Un equilibrio necessario contro una squadra che può utilizzare Giroud per attirare i centrali e favorire gli inserimenti dalla seconda linea.

La chiave tattica: le sponde di Giroud e la profondità di Osimhen

I due centravanti possono dare alla partita direzioni differenti. Ilpotrebbe cercareanche con passaggi diretti, utilizzandone il gioco di sponda per avvicinaree gli altri trequartisti alla porta. Per rendere efficace questa soluzione, i francesi dovranno accompagnare l’azione e contendersi le seconde palle. Ilpuò invece provare ad attaccare lo spazio alle spalle dei difensori con. I movimenti del nigeriano potrebbero costringere il Lille ad abbassarsi, creando zone di ricezione pere per gli esterni offensivi.

Per i padroni di casa sarà quindi importante scegliere con attenzione quando alzare la pressione. Aggredire la costruzione turca potrebbe produrre recuperi favorevoli, ma una prima linea superata esporrebbe la difesa alle accelerazioni avversarie. Entrambe hanno inoltre mostrato difficoltà nel reagire ai gol subiti. La gestione dello svantaggio, se arriverà, potrebbe pesare quanto la capacità di trovare il primo vantaggio: concedere più occasioni ravvicinate è stato uno dei problemi dell’ultimo turno europeo.

ISTANBUL, TURCHIA - 13 SETTEMBRE: Abdulkerim Bardakci del Galatasaray controlla il pallone durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Kocaelispor al Rams Park Stadium il 13 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Giroud verso una maglia da titolare, Sané pronto: le probabili formazioni

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Özer sono attesi Goffi, Ngoy, Alexsandro e Perraud. André e Bentaleb formeranno la coppia centrale, mentre Bakwa, Haraldsson e Mukau agiranno a sostegno di

Stesso modulo previsto per il Galatasaray. Çakır difenderà la porta, con Barış Alper Yılmaz, Sánchez, Jakobs ed Elmalı nella linea arretrata. Torreira e Lemina sono indicati in mediana; Akgün, Batrakov e Sané supporteranno Osimhen.

Lille (4-2-3-1): Özer; Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; Bakwa, Haraldsson, Mukau; Giroud. Allenatore: Davide Ancelotti.

Galatasaray (4-2-3-1): Çakır; Barış Alper Yılmaz, Sánchez, Jakobs, Elmalı; Torreira, Lemina; Akgün, Batrakov, Sané; Osimhen. Allenatore: Okan Buruk.

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