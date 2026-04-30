Dopo il successo col Bayern nella semifinale d'andata di Champions League, il Psg si rituffa in campionato per la sfida del 32° turno col Lorient (sabato, ore 17:00). Ospiti già salvi e senza reali obiettivi, padroni di casa per andare a +9 in attesa del Lens che scenderà in campo alle 21:00 col Nizza. Guarda ora Lille-Le Havre GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Lille-Le Havre: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv

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Qui Lille

Il Lille arriva a questa partita nel suo miglior momento stagionale. Dopo un inizio di 2026 complicato, ha completamente cambiato passo: nelle ultime nove gare ha messo insieme sette vittorie e due pareggi, quindi è una squadra continua, solida e soprattutto in fiducia. A livello mentale è l’aspetto più importante: sa di giocarsi la qualificazione in Champions e sta rispondendo con risultati concreti.

Qui Le Havre

Lille-Le Havre, probabili formazioni

Ilinvece arriva in una situazione completamente diversa. Non perde spesso, ma non vince più: sono nove partite senza successi e le ultime quattro sono tutti pareggi. Questo racconta una squadra che resta in partita ma fatica a fare il salto per portarla a casa. Anche i risultati recenti lo confermano: tanti 1-1 e un 4-4, quindi equilibrio sì, ma anche diverse difficoltà difensive.: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Bouaddi, Andrè; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez..: Bruno Genesio

Le Havre (5-3-2): Diaw; Nego, A. Sanganté (c), Seko, G. Lloris, Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath, R. Ndiaye; Soumaré, Boufal. Allenatore: Didier Digard

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