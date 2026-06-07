La sfida di tennis tra Magda Linette e Kimberly Birrell è valida per i sedicesimi di finale del torneo e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatrici esperte e determinate, pronte a contendersi l’accesso agli ottavi di finale in una competizione che si preannuncia molto equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Linette arriva a questo appuntamento con la sua consueta solidità da fondo campo e una grande esperienza nel circuito maggiore. La polacca proverà a gestire il ritmo degli scambi con continuità e precisione.

La Birrell, invece, è una giocatrice aggressiva e molto combattiva, capace di mettere pressione alle avversarie soprattutto nei momenti decisivi del match. L’australiana cercherà di imporre intensità e iniziativa.

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Il momento delle due tenniste

Linette cercherà di imporre ordine e continuità negli scambi per controllare la partita.

Birrell proverà invece a rispondere con aggressività e coraggio, cercando di prendere l’iniziativa fin dai primi game.

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