La sfida di tennis tra Magda Linette e Renata Pohankova è valida per gli ottavi di finale del WTA 250 in Olanda e si gioca mercoledì 10 giugno alle ore 11:00. Un match interessante tra una giocatrice esperta del circuito e una giovane in crescita, con in palio un posto nei quarti di finale del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Linette arriva a questo appuntamento con la sua consueta solidità e grande esperienza nei tornei WTA. La polacca cercherà di controllare il ritmo degli scambi e gestire la partita con ordine e continuità.

La Pohankova, invece, proverà a sfruttare entusiasmo e freschezza per mettere in difficoltà un’avversaria più quotata. La giovane cercherà di restare aggressiva e cogliere ogni occasione utile.

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Il momento delle due tenniste

Linette cercherà di imporre ordine e solidità da fondo campo per controllare l’andamento della partita.

Pohankova proverà invece a giocare con coraggio e aggressività per sorprendere l’avversaria e restare in partita il più a lungo possibile.

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