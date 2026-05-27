Il terzo turno del Roland Garros propone un interessante derby tutto polacco tra Magda Linette e Iga Świątek, due giocatrici che si conoscono molto bene e che si contenderanno un posto negli ottavi di finale sul prestigioso palcoscenico della terra rossa parigina. Nonostante la nazionalità comune, il confronto mette di fronte due tenniste con percorsi e aspettative molto differenti.

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Il momento delle due tenniste

I riflettori sono inevitabilmente puntati su Świątek, che negli ultimi anni ha costruito gran parte dei suoi successi proprio sulla terra battuta. La numero uno polacca si è dimostrata più volte una vera specialista della superficie e arriva a Parigi con l'obiettivo di confermare il proprio status tra le principali candidate al titolo. Le condizioni di gioco del Roland Garros sembrano adattarsi perfettamente alle sue caratteristiche, fatte di intensità, solidità da fondo campo e grande capacità di gestire i momenti cruciali degli incontri.

Linette, però, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della semplice comparsa. La tennista polacca ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la connazionale e arriva a questa sfida con la consapevolezza di averla battuta nell'ultimo confronto diretto. Il successo ottenuto sul cemento di Miami appena due mesi fa rappresenta un precedente importante dal punto di vista psicologico e potrebbe darle ulteriore fiducia in vista di una partita che sulla carta la vede partire sfavorita.

La domanda che accompagna la vigilia riguarda proprio la capacità di Świątek di riscattare quella sconfitta e riaffermare la propria superiorità sulla superficie che più la esalta. La terra battuta, infatti, potrebbe rappresentare un fattore decisivo rispetto all'ultimo confronto tra le due, offrendo alla campionessa polacca condizioni molto più favorevoli al suo stile di gioco.

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