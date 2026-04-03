Lione-Olympiacos: diretta live e streaming gratis del match

Partita che nasce con un equilibrio solo apparente. L’Olympiacos ha più controllo, più soluzioni e più esperienza per gestire ogni fase del match. L’ASVEL può provare a sporcare la gara e a giocarla sull’energia

Stefano Sorce 3 aprile - 00:20

C’è una differenza netta tra chi gioca per restare dentro l’Europa che conta e chi ormai naviga ai margini. Venerdì 3 aprile alle ore 20:00, il Lione ospita l’Olympiacos in una sfida che racconta proprio questo divario, all’interno della 35ª giornata di Eurolega. I francesi cercano una reazione in un finale complicato, mentre i greci arrivano con l’obiettivo di blindare una posizione di vertice. Due squadre che si presentano con prospettive completamente diverse, ma con una partita che può ancora dire qualcosa per entrambe. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LIONE-OLYMPIACOS SU BET365.

Dove vedere Lione-Olympiacos in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Lione-Olympiacos sul palinsesto live

Il momento delle due squadre — L’ASVEL Lyon-Villeurbanne arriva a questa sfida dopo una stagione complicata, fatta di risultati discontinui e difficoltà nel trovare un’identità stabile. Il problema principale non è solo nei numeri, ma nella gestione delle partite: spesso la squadra francese resta dentro il match per lunghi tratti, salvo poi perdere ritmo e lucidità nei momenti decisivi. Il rendimento offensivo è stato altalenante, mentre in difesa la squadra ha faticato a reggere contro attacchi organizzati. Il fattore campo può dare una spinta emotiva, ma non basta da solo a colmare il gap contro squadre più complete. In questa fase, l’ASVEL gioca soprattutto per orgoglio e per cercare segnali utili in vista del futuro.

Situazione completamente diversa per l’Olympiacos, che arriva con una struttura ben definita e una mentalità da squadra di vertice. I greci hanno costruito il loro percorso sulla continuità: gioco ordinato, gestione dei possessi e capacità di colpire senza forzare. Anche quando non brillano, riescono comunque a restare dentro le partite e a indirizzarle nei momenti chiave. È una squadra che sa esattamente quando accelerare e quando abbassare il ritmo, qualità che in Eurolega fa spesso la differenza. Il divario tra le due realtà è evidente, ma proprio per questo il rischio per l’Olympiacos è quello di sottovalutare l’approccio.