Lipsia-Gladbach, sfida da alta classifica contro zona rischio: analisi e probabili formazioni

Stefano Sorce 10 aprile - 17:32

Alla Red Bull Arena va in scena Lipsia-Gladbach, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 15:30, in un momento della stagione in cui i dettagli iniziano a pesare davvero. I padroni di casa arrivano con continuità e fiducia, mentre gli ospiti cercano ancora un equilibrio che finora è mancato, soprattutto nelle partite più complicate. Partita che si preannuncia molto interessante. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LIPSIA-GLADBACH SU BET365.

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Il momento del Lipsia — Il Lipsia è 3° con 53 punti e arriva con numeri solidi. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite raccontano una squadra che ha ritmo, fiducia e soprattutto continuità. L’attacco funziona (55 gol segnati) e la squadra ha trovato equilibrio anche nelle partite sporche. In casa il rendimento è alto, e quando riesce a imporre il proprio ritmo diventa difficile da contenere. Il Lipsia gioca per controllare e colpire. E in questo momento lo fa bene.

Il momento del Gladbach — Il Gladbach è 13° con 30 punti e vive una stagione più complicata. I risultati sono altalenanti e la squadra concede troppo, soprattutto dietro. 48 gol subiti sono un dato pesante. Anche quando riesce a segnare, non dà mai la sensazione di poter gestire la partita. Il problema è strutturale: poca solidità, troppi errori e difficoltà a reggere squadre più organizzate.