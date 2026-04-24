Dove vedere Lipsia-Union Berlino in diretta TV e streaming gratis

La Bundesliga ha già il suo campione, ma giunti alla trentunesima giornata di campionato non tutti i verdetti sono stati emanati. Ad aprire la nuova giornata di campionato tedesco ci penseranno Lipsia e Union Berlino, venerdì 4 aprile, alle 20:30. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LIPSIA-UNION BERLINO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Lipsia sta chiudendo la stagione in crescendo e si presenta alla trentunesima giornata di Bundesliga per strappare la sua quinta vittoria consecutiva. Con un terzo posto per le mani e 59 punti a referto, -7 però dal Borussia Dortmund secondo, la squadra di Werner non sembra proprio voler depauperare il suo bottino conquistato fin qui e dunque il pass per la Champions League della prossima stagione è già in tasca. Il terzo posto non è sicuro, ma il vantaggio e le prestazioni convincente sono un fattore importante in quest'ottica.

Discorso diverso per l'Union Berlino, che si presenta al match in uno dei momenti più difficili della sua stagione. Con 32 punti in classifica la zona che scotta è a debita distanza, ma gli ultimi risultati negativi stanno facendo scivolare l'Union in basso, ed infatti è al momento undicesima ma con un solo punto in più rispetto all'Amburgo che è addirittura quattordicesimo e a ridosso della zona retrocessione. Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la squadra di Eta è chiamata a rialzare la testa, anche se contro questo Lipsia non sarà facile.

Le probabili formazioni di Lipsia-Union Berlino

Il Lipsia scende in campo con il suo solito e dinamico 4-3-3, in cui la batteria offensiva sarà composta dal norvegese Nusa, Romulo e Diomande. L'Union si presenta invece con una difesa a tre ed un folto centrocampo; l'attacco, invece, sarà affidato alla coppia composta da Burke e ilic.

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Klostermann, Bitshiabu, Finkgrafe; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Nusa, Romulo, Diomande. Allenatore: Werner.

Union Berlino (3-4-1-2): Ronnow; Leite, Querfeld, Doekhi; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Ansah; Burke, Ilic. Allenatore: Marie-Louise Eta.

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