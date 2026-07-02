La sfida di tennis tra Claire Liu e Coco Gauff è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca venerdì 3 luglio alle ore 12:00. Un derby tutto statunitense che vede la numero uno americana partire nettamente favorita, ma Liu proverà a sfruttare la conoscenza della connazionale per provare a conquistare un posto negli ottavi di finale dello Slam londinese.

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La Liu cercherà di disputare una partita solida e ordinata, mentre la Gauff punta a confermare il suo eccellente rendimento nei grandi tornei, facendo valere il proprio status di top player.

Claire Liu: caratteristiche e carriera

Claire Liu, nata nel 2000 negli Stati Uniti, è una tennista che si è messa in evidenza fin da giovanissima grazie agli ottimi risultati ottenuti nel circuito junior. Nel corso degli anni ha consolidato la propria presenza nel circuito WTA, raccogliendo importanti vittorie e partecipando con continuità ai tornei del Grande Slam.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice regolare da fondo campo, capace di costruire gli scambi con pazienza e di sfruttare la propria rapidità negli spostamenti. Pur non facendo della potenza la sua arma principale, riesce spesso a mettere in difficoltà le avversarie grazie alla continuità e alla precisione dei colpi.

Coco Gauff: caratteristiche e carriera

Coco Gauff, nata nel 2004 negli Stati Uniti, è una delle stelle del tennis mondiale. Ex numero 2 del ranking WTA e vincitrice di un titolo del Grande Slam, ha bruciato le tappe fin da giovanissima, diventando una presenza fissa ai vertici del circuito.

Il suo tennis abbina grande atletismo, un servizio molto efficace e colpi potenti da fondo campo. Gauff è inoltre una delle migliori difensrici del circuito, capace di trasformare rapidamente una situazione difensiva in un'opportunità offensiva. Sull'erba di Wimbledon ha già dimostrato più volte di poter essere protagonista.

Dove vedere Liu-Gauff in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Liu-Gauff, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Liu proverà a rallentare il ritmo degli scambi e ad allungare gli scambi, cercando di sfruttare eventuali passaggi a vuoto dell'avversaria.

Gauff cercherà invece di imporre fin da subito la propria superiorità atletica e tecnica, sfruttando servizio, accelerazioni e grande intensità da fondo campo.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che premia le giocatrici complete, capaci di abbinare un servizio efficace, grande mobilità e continuità mentale nei momenti decisivi. Sotto questo aspetto Coco Gauff sembra avere tutte le carte in regola per proseguire il proprio cammino. Claire Liu possiede le qualità per rendere la sfida più equilibrata di quanto dica il pronostico, soprattutto se riuscirà a mantenere alta la percentuale di prime di servizio e a limitare gli errori gratuiti.

Tuttavia, la differenza di esperienza ai massimi livelli e la maggiore incisività della numero uno americana fanno pendere nettamente l'ago della bilancia dalla sua parte. Il pronostico è quindi favorevole a Gauff, che appare in grado di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, con una vittoria probabilmente in due set.

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