Il sabato di agosto, si sa, è fatto di sagre, eventi e serate, ma nel frattempo comincia la Premier League anche ad Anfield, dove Liverpool e Nottingham Forest si affrontano il 29 agosto 2026 alle ore 13:30 italiane. I Reds cercano il primo successo dell'era Andoni Iraola dopo il movimentato pareggio ottenuto sul campo del Newcastle, mentre il Forest di Oliver Glasner arriva nel Merseyside con l'obiettivo di cancellare una partenza decisamente più complicata. I precedenti recenti, inoltre, invitano il Liverpool a non sottovalutare un avversario che negli ultimi anni è riuscito più volte a metterlo in difficoltà. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE DI BET365

Il Liverpool parte favorito, soprattutto considerando il fattore Anfield e la maggiore qualità disponibile nella zona offensiva. La prima giornata contro il Newcastle ha però mostrato che il nuovo sistema di Iraola necessita ancora di qualche aggiustamento, soprattutto quando la squadra perde il possesso e deve difendere ampi spazi. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, VERIFICA GLI EVENTI LIVE PROPOSTI DA LOTTOMATICA oppure CONTROLLA SU VINCITÙ IL PALINSESTO DELLE PARTITE IN PROGRAMMA.

Dove vedere Liverpool-Nottingham Forest in diretta

Il calcio d'inizio diè fissato per, con Anfield teatro del lunch match della seconda giornata. In Italia l'incontro sarà trasmesso su. La visione in streaming sarà invece disponibile attraverso, consentendo agli abbonati di seguire la gara anche da computer, smartphone, tablet e dagli altri dispositivi compatibili.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 23 AGOSTO: Dominik Szoboszlai del Liverpool festeggia insieme a Victor Munoz dopo aver segnato su calcio di rigore il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Newcastle United e Liverpool FC, disputata al St James' Park il 23 agosto 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Liverpool, Iraola debutta ad Anfield cercando la prima vittoria

La nuova avventura del Liverpool è cominciata con un pareggio spettacolare. Sul campo del Newcastle i Reds hanno chiuso sul 2-2, riuscendo a evitare la sconfitta soltanto nelle battute conclusive della partita. Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai hanno firmato le due reti che hanno permesso alla squadra di Iraola di tornare da St James' Park con almeno un punto. Un risultato che non può soddisfare completamente il nuovo allenatore, ma che ha evidenziato la capacità del Liverpool di restare dentro la partita fino all'ultimo pallone.

L'aspetto maggiormente positivo è stato proprio quello caratteriale. La squadra ha continuato ad aumentare la pressione nel finale e ha trovato il premio quando la sconfitta sembrava ormai vicina. Restano invece alcuni interrogativi sulla fase difensiva, considerando le due reti incassate e alcune situazioni nelle quali il Newcastle è riuscito a trovare troppo facilmente spazio. La sfida contro il Nottingham Forest rappresenta anche il debutto ufficiale di Iraola ad Anfield da allenatore del Liverpool. Un appuntamento particolarmente significativo dopo il cambio avvenuto in estate sulla panchina dei Reds.

Dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci rivoluzioni. Alexander Isak è pronto a occupare il centro dell'attacco con la sua eleganza, tecnica e voglia di finalizzare, con una batteria di giocatori tecnici alle sue spalle. Florian Wirtz e Gakpo possono essere due dei principali riferimenti offensivi, mentre Szoboszlai e Gravenberch garantiscono qualità e dinamismo nella zona centrale. Restano alcune assenze importanti. Iraola deve infatti gestire una rosa ancora incompleta dal punto di vista fisico, soprattutto nel reparto difensivo e offensivo.

Nottingham Forest, partenza complicata per Glasner

Se il Liverpool ha almeno conquistato un punto a Newcastle, il Nottingham Forest deve invece reagire dopo un avvio decisamente negativo. La prima partita di campionato dell'era Oliver Glasner si è conclusa con la sconfitta per 1-0 contro il Leeds United al City Ground. Una gara equilibrata e con poche occasioni, risolta da un episodio che ha lasciato il Forest senza punti. Il problema è che pochi giorni dopo è arrivato un altro risultato negativo contro lo stesso avversario. Il Leeds ha infatti eliminato il Nottingham Forest dalla Coppa di Lega vincendo 2-0, rendendo ancora più delicata la trasferta di Anfield.

Glasner è soltanto all'inizio del proprio progetto e ha già sottolineato come la squadra abbia bisogno di tempo per assimilare completamente i nuovi principi. Alcuni elementi della rosa non hanno ancora raggiunto la migliore condizione e diversi nuovi acquisti devono essere inseriti progressivamente. Uno dei dubbi principali riguarda Morgan Gibbs-White, trequartista creativo e dinamico, le cui condizioni devono essere valutate.

La sua eventuale assenza toglierebbe al Forest uno dei giocatori maggiormente capaci di creare superiorità tra centrocampo e attacco. Davanti, Igor Jesus è candidato a partire come riferimento centrale fisico ed in area, mentre Dan Ndoye può sfruttare la propria velocità negli spazi. Proprio le ripartenze potrebbero rappresentare una delle principali armi degli ospiti.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 17 AGOSTO: Chris Wood del Nottingham Forest festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest FC e AFC Bournemouth, disputata al City Ground il 17 agosto 2024 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Le chiavi della partita

Il primo elemento da osservare sarà il pressing del Liverpool. Iraola vuole una squadra aggressiva, capace di recuperare rapidamente il pallone e verticalizzare senza concedere all'avversario il tempo necessario per organizzarsi. Il Forest potrebbe rispondere abbassando il proprio baricentro e cercando di attirare in avanti i Reds. Se riuscisse a superare la prima pressione, la velocità di Ndoye e degli altri giocatori offensivi potrebbe creare problemi alla linea difensiva di casa. Fondamentale sarà anche la posizione di Wirtz. Il tedesco può muoversi tra le linee, creare e obbligare i centrocampisti del Nottingham a scegliere continuamente se seguirlo oppure proteggere la zona davanti alla difesa.

Un altro duello interessante riguarderà Isak contro i centrali del Forest. Lo svedese non è soltanto un finalizzatore: i suoi movimenti possono trascinare fuori posizione i difensori e aprire corridoi per gli inserimenti dei trequartisti. Attenzione, infine, ai precedenti. Il Nottingham Forest ha dimostrato recentemente di poter sorprendere il Liverpool anche ad Anfield e questo dovrebbe impedire ai padroni di casa di affrontare la gara con eccessiva sicurezza.

Liverpool-Nottingham Forest: data, orario e canali