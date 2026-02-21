Lo streaming gratis della gara di campionato Livingston-Rangers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 12:46)

Il campionato scozzese propone una sfida dal pronostico sulla carta sbilanciato: il Livingston ospita i Rangersdomenica 22 febbraio alle ore 16:00. Il Livingston è dodicesimo con 12 punti, in piena lotta per risalire la classifica. I Rangers, invece, sono secondi a 55 punti e inseguono la vetta con continuità e ambizione.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Livingston-Rangers in streaming gratis:

Dove vedere Livingston-Rangers in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Livingston-Rangers è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire il match in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni sull’andamento della gara.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Livingston-Rangers nella sezione Live

Il momento delle due squadre — Il Livingston, dodicesimo con 12 punti, è chiamato a una prova di grande intensità per provare a fermare una delle squadre più forti del campionato. La formazione di David Martindale dovrà puntare su compattezza e spirito di sacrificio.

I Rangers, secondi a 55 punti, stanno disputando una stagione di alto livello e vogliono mantenere pressione sulla capolista. La squadra allenata da Danny Rohl si distingue per qualità offensiva e solidità nei momenti chiave.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Livingston-Rangers mettono a confronto due sistemi differenti. Il Livingston dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2, cercando equilibrio e densità centrale. I Rangers rispondono con il 4-2-3-1, modulo che garantisce ampiezza e presenza offensiva tra le linee.

Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale

Rangers (4-2-3-1): Butland, Meghoma, Fernandez, Djiga, Aarons, Barron, Raskin, Bajrami, Diomande, Gassama, Miovski. Allenatore: Danny Rohl