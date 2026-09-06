Armando Picchi si prepara ad accogliere una sfida che mette di fronte due squadre arrivate alla terza giornata con percorsi differenti, ma con la stessa necessità di dare continuità a quanto fatto vedere finora. Il Livorno ha raccolto quattro punti nelle prime due uscite e arriva all’appuntamento forte anche del passaggio del turno in Coppa Italia contro il Novara, mentre l’Atalanta U23 ha trovato nel successo sul Guidonia la risposta alla battuta d’arresto rimediata all’esordio contro il Vado. VEDI LIVORNO-ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING SU BET365 L’si prepara ad accogliere una sfida che mette di fronte due squadre arrivate alla terza giornata con percorsi differenti, ma con la stessa necessità di dare continuità a quanto fatto vedere finora. Ilha raccolto quattro punti nelle prime due uscite e arriva all’appuntamento forte anche del passaggio del turno in Coppa Italia contro il Novara, mentre l’ha trovato nel successo sul Guidonia la risposta alla battuta d’arresto rimediata all’esordio contro il Vado.

Sarà dunque un confronto ancora tutto da decifrare, anche perché non esistono precedenti ufficiali tra le due formazioni. Da una parte gli amaranto proveranno a sfruttare il fattore campo per dare seguito a un avvio senza sconfitte, dall’altra i giovani nerazzurri cercheranno di confermare i segnali arrivati dall’ultima gara e trasformare il primo successo stagionale in un punto di partenza. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LIVORNO-ATALANTA U23. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Livorno-Atalanta U23 in diretta TV e streaming

Livorno-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro dell'Armando Picchi è indicato Sky Sport, Sky Sport 257 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Livorno-Atalanta U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Livorno-Atalanta U23

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Livorno-Atalanta U23 tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Livorno-Atalanta U23: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Livorno-Atalanta U23

Livorno-Atalanta U23 Competizione: Serie C, Girone B

Serie C, Girone B Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Stadio Armando Picchi

Stadio Armando Picchi Diretta TV: Sky Sport, Sky Sport 257

Sky Sport, Sky Sport 257 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Livorno

Qui Atalanta U23

Probabili formazioni di Livorno-Atalanta U23

Ilsi presenta all’appuntamento dell’Armando Picchi con quattro punti raccolti nelle prime due giornate e una fiducia alimentata anche dal passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori contro il Novara. Dopo il successo interno sulla Torres e lo 0-0 di Pineto, gli amaranto hanno mantenuto l’imbattibilità e ora cercano una prestazione che dia ulteriore peso a un avvio di campionato già concreto. A complicare i piani di, però, c’è la squalifica di Koffi Djidji, assenza che dovrebbe portareal centro della difesa accanto a. In mezzo è atteso il ritorno dal primo minuto di, mentre davantisarà ancora il riferimento offensivo di una squadra chiamata a sfruttare il fattore campo.L’arriva invece a Livorno con un percorso più altalenante, ma con il primo successo stagionale appena messo in archivio. Dopo il 2-0 incassato sul campo del Vado, la formazione diha reagito superando 2-1 il Guidonia, mostrando soprattutto la capacità di trasformare in punti una partita giocata davanti al proprio pubblico. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3, cona comporre il centrocampo enel tridente. Al Picchi l’obiettivo sarà dare seguito alla vittoria appena conquistata, in una sfida che non offre precedenti ufficiali e che mette di fronte due squadre con esigenze diverse ma entrambe alla ricerca di una direzione più definita in questo avvio di stagione.: Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Mawete, Aramu, Malagrida; Di Carmine.: Cristiano Lucarelli

ATALANTA U23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Mirra, Palia, Navarro; Pounga, Levak, Steffanoni; Bonanomi, Misitano, Manzoni. Allenatore: Nicola Beati