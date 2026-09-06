Livorno-Atalanta U23, terza giornata del Girone B di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
Sarà dunque un confronto ancora tutto da decifrare, anche perché non esistono precedenti ufficiali tra le due formazioni. Da una parte gli amaranto proveranno a sfruttare il fattore campo per dare seguito a un avvio senza sconfitte, dall’altra i giovani nerazzurri cercheranno di confermare i segnali arrivati dall’ultima gara e trasformare il primo successo stagionale in un punto di partenza. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI LIVORNO-ATALANTA U23. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Livorno-Atalanta U23 in diretta TV e streaming
Livorno-Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per domenica 6 settembre alle ore 18:00. Per l'incontro dell'Armando Picchi è indicato Sky Sport, Sky Sport 257 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Livorno-Atalanta U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Livorno-Atalanta U23Per cercare Livorno-Atalanta U23 nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Livorno-Atalanta U23 tra le partite di sabato 5 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Livorno-Atalanta U23: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo stadio Armando Picchi di Livorno. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.
- Partita: Livorno-Atalanta U23
- Competizione: Serie C, Girone B
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Stadio Armando Picchi
- Diretta TV: Sky Sport, Sky Sport 257
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui LivornoIl Livorno si presenta all’appuntamento dell’Armando Picchi con quattro punti raccolti nelle prime due giornate e una fiducia alimentata anche dal passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori contro il Novara. Dopo il successo interno sulla Torres e lo 0-0 di Pineto, gli amaranto hanno mantenuto l’imbattibilità e ora cercano una prestazione che dia ulteriore peso a un avvio di campionato già concreto. A complicare i piani di Cristiano Lucarelli, però, c’è la squalifica di Koffi Djidji, assenza che dovrebbe portare Bachini al centro della difesa accanto a Veseli. In mezzo è atteso il ritorno dal primo minuto di Tommaso Arrigoni, mentre davanti Giacomo Di Carmine sarà ancora il riferimento offensivo di una squadra chiamata a sfruttare il fattore campo.
Qui Atalanta U23L’Atalanta U23 arriva invece a Livorno con un percorso più altalenante, ma con il primo successo stagionale appena messo in archivio. Dopo il 2-0 incassato sul campo del Vado, la formazione di Nicola Beati ha reagito superando 2-1 il Guidonia, mostrando soprattutto la capacità di trasformare in punti una partita giocata davanti al proprio pubblico. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3, con Pounga, Levak e Steffanoni a comporre il centrocampo e Bonanomi, Misitano e Manzoni nel tridente. Al Picchi l’obiettivo sarà dare seguito alla vittoria appena conquistata, in una sfida che non offre precedenti ufficiali e che mette di fronte due squadre con esigenze diverse ma entrambe alla ricerca di una direzione più definita in questo avvio di stagione.
Probabili formazioni di Livorno-Atalanta U23LIVORNO (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Mawete, Aramu, Malagrida; Di Carmine. Allenatore: Cristiano Lucarelli
ATALANTA U23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Mirra, Palia, Navarro; Pounga, Levak, Steffanoni; Bonanomi, Misitano, Manzoni. Allenatore: Nicola Beati
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