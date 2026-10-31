Il ritorno al Picchi offre al Livorno l’occasione di fermare una sequenza di risultati deludenti. Domenica 1 novembre 2026 alle 17:30, gli amaranto ospitano l’Ostiamare nella dodicesima giornata del Girone B di Serie C. La squadra di Cristiano Lucarelli arriva dalla sconfitta in campionato contro la Sambenedettese e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia. GUARDA LIVORNO-OSTIAMARE IN STREAMING SU BET365.

Anche gli ospiti cercano una risposta dopo il 2-1 subito contro il Vado. Il Livorno ha sedici punti, l’Ostiamare nove: entrambe devono ritrovare una vittoria per dare slancio alla propria classifica. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE LIVORNO-OSTIAMARE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Sky Sport Max e Sky Sport 252: i canali di Livorno-Ostiamare

, con calcio d’inizio allesue, per gli abbonati Sky abilitati, attraverso. Per accedere su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C. La visione sarà disponibile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet secondo le condizioni della propria offerta.

Per seguire la diretta è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Livorno-Ostiamare tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario, stadio e piattaforme della partita

Competizione: Serie C, Girone B.

Serie C, Girone B. Giornata: 12ª.

12ª. Data: domenica 1 novembre 2026.

domenica 1 novembre 2026. Orario: 17:30.

17:30. Stadio: Armando Picchi, Livorno.

Armando Picchi, Livorno. Diretta TV: Sky Sport Max e Sky Sport 252.

Sky Sport Max e Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

Livorno, il fattore campo per uscire dalla frenata

Ostiamare, trasformare le occasioni in punti

Le probabili formazioni di Livorno-Ostiamare

Il bilancio complessivo delè di quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. I sedici gol segnati e altrettanti subiti descrivono una squadra che deve trovare maggiore equilibrio, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. Il rendimento casalingo rappresenta il dato più incoraggiante: quattro successi, un pareggio e una sconfitta nelle sei gare disputate. Al Picchi gli amaranto hanno raccolto gran parte dei propri punti e cercano ora una prestazione capace di restituire fiducia. L’impegno infrasettimanale di coppa ha lasciato un’altra delusione. Passato in vantaggio con, il Livorno è stato rimontato dallo Spezia e ha perso per 2-1. Contro l’Ostiamare servirà accompagnare la produzione offensiva con maggiore attenzione quando il pallone passa agli avversari.La sconfitta contro ilha prolungato il digiuno di vittorie dei biancoviola. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati tre pareggi e due sconfitte: una sequenza che ha lasciato la squadra nelle ultime posizioni. Contro i liguriaveva recuperato lo svantaggio e creato occasioni per cambiare il risultato, prima di essere colpita nel finale. Per David D’Antoni sarà importante conservare quella capacità di rendersi pericolosi, riducendo però gli spazi concessi dopo la perdita del possesso. Badje può offrire profondità, mentre Parigini, Felici e Carbone rappresentano possibili collegamenti tra centrocampo e attacco. A Livorno servirà evitare che la punta resti isolata, soprattutto nelle fasi in cui gli amaranto proveranno a mantenere gli ospiti nella propria metà campo.Per ilutilizzato contro la Sambenedettese. Davanti a Martinez potrebbero partire Pittino, Bachini, Veseli e Rizza. Bacciardi e Haas sono ipotizzabili in mediana, con Malotti, Malagrida e Mawete alle spalle di Gabbiani. Dopo il turnover di coppa, le scelte restano da verificare.

Anche l’Ostiamare potrebbe disporsi con il 4-2-3-1. Vertua è atteso in porta, con Piroli, Brosco e Giordani in difesa e il ballottaggio tra Cotali e Castaldo per completare il reparto. Spinosa potrebbe essere affiancato da Casolari, con Greco come alternativa. Felici, Parigini e Carbone sono candidati a sostenere Badje.

LIVORNO (4-2-3-1, ipotesi): Martinez; Pittino, Bachini, Veseli, Rizza; Bacciardi, Haas; Malotti, Malagrida, Mawete; Gabbiani. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

OSTIAMARE (4-2-3-1): Vertua; Piroli, Brosco, Giordani, Cotali; Spinosa, Casolari; Felici, Parigini, Carbone; Badje. Allenatore: David D’Antoni.