Ljungskile-Östersunds: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superettan su Bet365
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La dodicesima giornata di Superettan propone una sfida interessante tra Ljungskile e Östersunds, due squadre che vivono momenti differenti della stagione ma accomunate dalla necessità di conquistare punti importanti. I padroni di casa cercano una vittoria che possa allontanarli dalle zone più delicate della classifica e restituire continuità a un percorso finora caratterizzato da risultati altalenanti. L'Östersunds, invece, arriva all'appuntamento forte di un rendimento più convincente e con l'obiettivo di consolidare la propria presenza nelle posizioni di vertice. Le premesse sono quelle di una gara combattuta, nella quale il fattore campo potrebbe avere un ruolo importante, ma in cui gli ospiti partono con maggiore fiducia grazie al buon momento di forma mostrato nelle ultime settimane. Guarda ora la sfida Ljungskile-Östersunds GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Ljungskile-Östersunds: probabili formazioni
Ljungskile (4-4-2): Hogg; Nåfors Dahlin, Seidu, Örnblom, Högblom; Ljung, Ambroz, Adrian, Frisk; Shears, Omar. Allenatore: Joakim Jensen.
Östersunds (4-3-3): Uppenberg; Adjoumani, Suljić, Westerberg, Widgren; Begic, Božičković, Marklund; Navassardian, Stensrud, Mazur. Allenatore: Nemanja Miljanović.
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