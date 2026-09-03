Lommel-Club Brugge si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45 al Soevereinstadion, in occasione della quinta giornata della Jupiler Pro League 2026/2027. Una partita particolarmente interessante perché mette di fronte una neopromossa partita decisamente forte e una delle principali candidate alla conquista del titolo belga. Il Lommel arriva all'appuntamento con 7 punti, soltanto due in meno rispetto al Club Brugge, secondo a quota 9. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La serata porterà con sé anche una novità per il pubblico presente allo stadio. Proprio a partire dalla partita casalinga contro il Club Brugge, il Lommel introdurrà un sistema completamente digitale per la cauzione dei bicchieri riutilizzabili: una soluzione pensata per rendere più semplice la riconsegna dei contenitori e consentire agli spettatori di ricevere automaticamente il rimborso della cauzione dopo la restituzione. Un cambiamento nell'esperienza del pubblico che accompagnerà dunque uno degli appuntamenti più prestigiosi di questo avvio di stagione. Prima del calcio d’inizio puoi esplorare anche gli altri eventi sportivi previsti:SCOPRI COSA C’È IN DIRETTA SU GOLDBET, CERCA L’APPUNTAMENTO CHE VUOI SEGUIRE NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure CONTROLLA SU VINCITÙ QUALI EVENTI LIVE SONO DISPONIBILI.

Lommel-Club Brugge dove vederla in TV e streaming

Lommel-Club Brugge, in programma venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:45, non rientra abitualmente tra le partite della Jupiler Pro League trasmesse dai principali broadcaster televisivi italiani. Per questo motivo è consigliabile verificare a ridosso del calcio d'inizio l'eventuale presenza dell'incontro sulle piattaforme che propongono il campionato belga o attraverso i servizi streaming autorizzati disponibili in Italia. Prima del match sarà inoltre possibile controllare i palinsesti delle piattaforme sportive che offrono eventi in diretta, verificando la disponibilità di Lommel SK-Club Brugge e le eventuali condizioni previste per la visione.

Il momento del Lommel

L'impatto del Lommel con la massima divisione belga è stato molto positivo. La formazione di casa ha raccolto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate, mostrando soprattutto nelle ultime settimane una crescita evidente. Nell'ultimo turno è arrivato il successo esterno per 1-0 contro il Cercle Brugge, secondo risultato pieno consecutivo dopo il netto 4-0 rifilato al Westerlo.

L'unica battuta d'arresto è arrivata contro lo Charleroi, ma il rendimento complessivo resta incoraggiante. Il fattore campo rappresenta inoltre un elemento da non sottovalutare: considerando anche il finale della precedente stagione, il Lommel ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato disputate davanti al proprio pubblico. Contro un avversario di livello superiore servirà inevitabilmente alzare ulteriormente l'asticella, ma la neopromossa arriva alla sfida con entusiasmo e fiducia.

Caricamento post Instagram...

Il momento del Club Brugge

Il Club Brugge si presenta a Lommel con la necessità di cancellare immediatamente la sconfitta dell'ultima giornata. Il ko per 2-1 sul campo del Gent ha rappresentato la prima battuta d'arresto dei nerazzurri in questa Jupiler Pro League: dopo quattro giornate il Brugge è secondo con 9 punti, 8 gol segnati e appena 2 subiti, alle spalle dello Charleroi a punteggio pieno.

La società ha profondamente rinnovato la rosa durante il mercato estivo, investendo soprattutto su giocatori giovani e di prospettiva. Tra le operazioni principali spicca Jan Virgili, esterno offensivo arrivato dal Maiorca, insieme al centrocampista Freddie Potts, prelevato dal West Ham. Per la difesa è arrivato il sudcoreano Han-beom Lee dal Midtjylland, mentre a centrocampo sono stati inseriti Cheveyo Tsawa, proveniente dallo Zurigo, e in attacco il giovanissimo Andrej Vasovic, acquistato dal Lucerna. A questi si aggiungono, tra gli altri, l'esperienza internazionale del portiere Yann Sommer e l'arrivo del difensore Matteo Dams.

Il mercato ha però portato anche partenze pesanti, su tutte quelle di Christos Tzolis, trasferitosi all'Arsenal, di Aleksandar Stankovic, tornato all'Inter, e di Raphael Onyedika, passato all'Eintracht Francoforte. La squadra ha quindi cambiato alcuni interpreti importanti senza rinunciare all'obiettivo di rimanere ai vertici del calcio belga. Il punto di riferimento della formazione rimane Hans Vanaken, leader tecnico ed elemento attorno al quale continua a ruotare buona parte del gioco offensivo del Brugge. In attacco attenzione soprattutto a Nicolò Tresoldi, mentre Romeo Vermant rappresenta un'altra soluzione per il ruolo di centravanti. Qualche interrogativo arriva soprattutto dal rendimento lontano da casa. Il Club Brugge non ha vinto le ultime due trasferte di campionato e proprio la capacità di ritrovare continuità fuori dal proprio stadio rappresenterà uno degli aspetti da osservare a Lommel.

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Nicolò Tresoldi del Club Brugge calcia verso la porta durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Club Brugge KV e AS Monaco, disputata al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La chiave tattica del match

La partita potrebbe essere decisa soprattutto dalla capacità del Club Brugge di imporre il proprio possesso senza concedere campo alle transizioni del Lommel. Gli ospiti hanno maggiore qualità tecnica e dovrebbero provare a comandare il gioco, portando diversi uomini nella metà campo avversaria e cercando di creare superiorità attraverso un giro palla rapido. Proprio questa impostazione potrebbe però offrire opportunità al Lommel. La neopromossa arriva da due vittorie consecutive senza subire gol e potrebbe scegliere un atteggiamento inizialmente più prudente, lasciando l'iniziativa al Brugge per poi provare ad accelerare una volta recuperato il pallone.

Molto dipenderà quindi dall'equilibrio preventivo degli ospiti: se il Club Brugge riuscirà a muovere rapidamente la difesa avversaria senza scoprirsi, la maggiore qualità individuale potrà emergere. Se invece il Lommel riuscirà a mantenere la partita aperta e a trovare spazi alle spalle della prima pressione, il confronto potrebbe diventare decisamente più complicato per i favoriti.

Lommel-Club Bruges: data, orario e canali