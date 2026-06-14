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Momento delle due squadre

Il Londrina occupa il diciottesimo posto con 8 punti raccolti nelle prime 12 giornate. La formazione paranaense arriva all'appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e ha mostrato evidenti difficoltà soprattutto nella fase difensiva, con 20 reti incassate e appena due vittorie ottenute finora. Davanti al proprio pubblico la situazione non migliora particolarmente e la squadra è ancora alla ricerca di continuità.

L'Avaí non vive certo una situazione migliore. I biancoblù sono diciassettesimi con 10 punti e arrivano da quattro sconfitte consecutive. Nonostante ciò, i numeri degli scontri diretti e alcune prestazioni recenti suggeriscono una squadra ancora in grado di competere per uscire dalla zona calda della classifica. I precedenti sorridono infatti all'Avaí, imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Londrina.

Più che una gara spettacolare, ci si può attendere una sfida nervosa e molto tattica. Entrambe le squadre arrivano da una lunga serie di risultati negativi e difficilmente si esporranno troppo nella prima parte dell'incontro. Il Londrina avrà l'obbligo di fare la partita davanti ai propri tifosi, mentre l'Avaí potrebbe sfruttare maggiormente le ripartenze e la maggiore fiducia derivante dai precedenti favorevoli. L'equilibrio potrebbe dominare buona parte della gara, ma la sensazione è che gli ospiti abbiano qualcosa in più dal punto di vista tecnico e mentale per uscire dal campo con un risultato positivo.

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