La MLS propone la sfida tra Los Angeles Galaxy-Houston, in programma nella notte tra sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle ore 04:30 italiane. I padroni di casa sono quattordicesimi in classifica e cercano punti per risalire, mentre l’Houston Dynamo, decimo, punta a consolidare la propria posizione nella Western Conference. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Los Angeles Galaxy-Houston in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Los Angeles Galaxy-Houston nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

I

vogliono sfruttare il fattore campo per tornare a fare risultati e ritrovare continuità, puntando su qualità offensiva e ritmo alto.

L’Houston Dynamo arriva con maggiore serenità di classifica e proverà a gestire la gara con organizzazione e attenzione tattica, cercando di colpire negli spazi.

Le probabili formazioni di Los Angeles Galaxy-Houston

Ci si attende una partita aperta e spettacolare, con entrambe le squadre intenzionate a cercare la vittoria. Il Galaxy proverà a fare la partita, Houston punterà su equilibrio e ripartenze rapide.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA MLS IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU