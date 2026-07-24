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La Super League svizzera 2026/27 prende il via con la sfida tra Lucerna-Thun, in programma sabato 25 luglio alle ore 20:30. La formazione di casa vuole iniziare il nuovo campionato con una vittoria davanti ai propri tifosi, mentre il Thun, neopromosso e campione in carica della Challenge League, punta subito a dimostrare di poter essere competitivo anche nella massima serie.
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Il Lucerna vuole partire con il piede giustoIl Lucerna inaugura la nuova stagione davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti. La formazione allenata per disputare un campionato di alto livello punta a sfruttare il fattore campo e la qualità della propria rosa per iniziare nel migliore dei modi.
La squadra di casa proverà a imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti, cercando di costruire occasioni da gol e mettere subito pressione agli avversari.
Il Thun torna in Super League con entusiasmoIl Thun torna nella massima serie dopo aver conquistato la promozione e il titolo di Challenge League nella scorsa stagione. L'obiettivo dei bernesi è iniziare con una prestazione convincente, dimostrando di poter competere anche contro avversari di categoria superiore.
Gli ospiti cercheranno di sfruttare l'entusiasmo della promozione e l'organizzazione mostrata nell'ultimo campionato per conquistare un risultato positivo già alla prima giornata.
Il momento delle due squadreIl Lucerna vuole sfruttare il debutto casalingo per partire con il piede giusto e acquisire fiducia in vista delle prossime giornate di campionato.
Il Thun, invece, affronta con entusiasmo il ritorno in Super League e proverà a sorprendere una squadra esperta della categoria. Un risultato positivo in trasferta rappresenterebbe un ottimo segnale per il prosieguo della stagione.
Le probabili formazioni di Lucerna-ThunLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per il debutto stagionale nel campionato svizzero.
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