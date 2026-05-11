A Lucerna, quando arriva maggio, sembra quasi che il cielo si dimentichi di spegnersi. La luce resta sospesa sopra il lago, si riflette sull’acqua, attraversa i palazzi e accompagna lentamente la città fino alla sera. Perfino la Swissporarena, vista da lontano, sembra brillare dentro quell’aria chiara che in Svizzera rende tutto quasi irreale. Martedì 12 maggio 2026, alle 20:30, Lucerna e Zurigo entreranno in campo dentro una di quelle serate che sembrano troppo belle per essere nervose. E invece sotto tutta questa luce si nasconde una partita pesante, intensa, piena di cose ancora da sistemare. Il Lucerna arriva con la voglia di continuare a trasformare ogni partita in uno spettacolo aperto e offensivo. Lo Zurigo invece si porta dietro una stagione piena di ombre, di crolli improvvisi e di equilibrio mai trovato davvero. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LUCERNA-ZURIGO CLICCA SU BET365.

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Il momento del Lucerna

Il Lucerna sta attraversando una fase di stagione piena di gol, ritmo e partite aperte. La squadra segna tanto ma concede quasi sempre qualcosa dietro, caratteristica che rende ogni gara estremamente imprevedibile. Andrej Vasovic continua a essere il principale riferimento offensivo, mentre Di Giusto e Kabwit stanno garantendo qualità e inserimenti continui negli ultimi metri. Davanti al proprio pubblico, il Lucerna proverà subito a imporre intensità e pressione alta.

Il momento dello Zurigo

Lo Zurigo arriva invece da una vittoria importante nel derby cittadino contro i Grasshoppers, ma il rendimento complessivo continua a essere molto negativo. La squadra di Bernegger fatica tantissimo a trovare continuità difensiva e spesso subisce troppo quando gli avversari riescono ad aumentare il ritmo. Offensivamente qualcosa resta grazie all’esperienza di Ivan Cavaleiro e alla velocità di Perea e Keny, ma il problema principale continua a essere la fragilità collettiva.

Probabili formazioni di Lucerna-Zurigo

Il Lucerna dovrebbe confermare il 4-1-2-1-2 con Di Giusto libero di muoversi alle spalle di Vasovic e Meyer. Owusu sarà invece il punto di equilibrio davanti alla difesa, mentre gli esterni avranno grande libertà di spinta.

Lo Zurigo dovrebbe rispondere con un 4-3-3 offensivo, cercando di sfruttare la velocità degli attaccanti negli spazi lasciati dal Lucerna quando si sbilancia in avanti.

Lucerna (4-1-2-1-2): Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Dantas Fernandes; Owusu; Kabwit, Winkler; Di Giusto; Vasovic, Meyer.

Zurigo (4-3-3): Huber; Hodza, Kamberi, Hack, Sauter; Krasniqi, Palacio, Walker; Keny, Perea, Cavaleiro.

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