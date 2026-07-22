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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Lugano-Dukagjini, in programma giovedì 23 luglio alle ore 20:30. La formazione svizzera ospita il club kosovaro nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea. La sfida sarà inoltre una gara speciale per il Lugano, che disputerà il primo incontro ufficiale nella nuova casa della AIL Arena.
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Il Lugano vuole iniziare con una vittoriaIl Lugano affronta il primo impegno europeo della stagione con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e mettere subito in discesa il doppio confronto. La formazione svizzera parte con i favori del pronostico e punta sulla maggiore esperienza internazionale per superare l'ostacolo kosovaro.
Davanti ai propri tifosi, i bianconeri proveranno a imporre ritmo e qualità tecnica, cercando di costruire un vantaggio importante in vista della gara di ritorno.
Il Dukagjini cerca l'impresa in trasfertaIl Dukagjini arriva alla sfida europea dopo aver conquistato la qualificazione grazie alla vittoria della Coppa del Kosovo. Il club di Klinë torna sulla scena continentale con l'obiettivo di sorprendere un avversario più quotato e giocarsi fino in fondo le proprie possibilità di passaggio del turno.
La formazione kosovara proverà a disputare una gara compatta, limitando gli spazi agli avversari e cercando di sfruttare eventuali occasioni in fase offensiva per ottenere un risultato positivo in Svizzera.
Il momento delle due squadreIl Lugano vuole partire nel migliore dei modi nel percorso europeo e sfruttare il debutto nella nuova AIL Arena per regalare una vittoria ai propri tifosi. Un successo nella gara d'andata sarebbe un passo importante verso la qualificazione al turno successivo.
Il Dukagjini, invece, sa di affrontare una sfida difficile ma punta sull'entusiasmo e sull'organizzazione tattica per mettere in difficoltà gli svizzeri. Riuscire a uscire dal campo con un risultato positivo permetterebbe ai kosovari di giocarsi tutto nel ritorno in casa.
Le probabili formazioni di Lugano-DukagjiniLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il terzo turno preliminare di UEFA Conference League.
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