Lo streaming gratis della gara di campionato Lumezzane-Dolomiti: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 09:06)

Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata allo stadio di Lumezzane, dove Lumezzane e Dolomiti si affrontano domenica 22 febbraio alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la decima posizione con 36 punti e cercano continuità per consolidare il loro piazzamento in zona playoff, mentre gli ospiti sono quindicesimi a quota 29 e arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di muovere la classifica e avvicinarsi alla salvezza. Una partita che mette in palio molto più dei tre punti sul piano psicologico e tattico.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lumezzane-Dolomiti in streaming gratis:

Dove vedere Lumezzane-Dolomiti in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Lumezzane-Dolomiti nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lumezzane, decimo con 36 punti, sta attraversando una fase di campionato positiva e mira a confermare continuità di risultati. La squadra di Emanuele Troise punta su aggressività, solidità difensiva e costruzione del gioco dalle retrovie, cercando di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi.

Le Dolomiti, quindicesime a 29 punti, stanno vivendo un momento di campionato complesso e devono affrontare la gara con attenzione e spirito di sacrificio. La formazione di Andrea Bonatti punta su organizzazione e densità in mezzo al campo, cercando di contenere gli avversari e rendersi pericolosa in ripartenza.

Le probabili formazioni di Lumezzane-Dolomiti — Le Dolomiti dovrebbero confermare il 3-5-2, modulo che garantisce copertura difensiva e ampiezza sugli esterni. L’assetto consente di controllare il centrocampo e bilanciare fase difensiva e offensiva.

Il Lumezzane risponde con il 4-3-3, sistema pensato per dare ampiezza e soluzioni offensive. L’obiettivo sarà sfruttare le corsie laterali e creare superiorità numerica in attacco.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Moscati, Marino, Motta, Malotti, Rocca, Ghillani, Ferro, Donnarumma, Iori. Allenatore: Emanuele Troise

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti