Coronado da urlo, ma che gol ha fatto l'ex Trapani e Palermo in Copa Sudamericana?

Macará e Tigre si affrontano all’Estadio Bellavista di Ambato in una sfida molto importante per il Gruppo A di Copa Sudamericana. Gli ecuadoriani guidano il girone da imbattuti e hanno l’opportunità di avvicinare concretamente la qualificazione al turno successivo, mentre il Tigre cerca punti pesanti per agganciare la vetta e rilanciare le proprie ambizioni internazionali. Guarda ora Macara-Tigre GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Macara

Qui Tigre

Ilarriva a questa sfida nel miglior momento del proprio percorso continentale. La squadra allenata da Guillermo Sanguinetti è ancora imbattuta nel Gruppo A con sette punti conquistati nelle prime tre giornate grazie a due vittorie e un pareggio. Dopo l’1-1 all’esordio contro l’América, gli ecuadoriani hanno ottenuto due successi consecutivi: l’1-0 proprio sul campo del Tigre nella gara d’andata e il convincente 2-0 esterno contro l’Alianza Atlético

Il Tigre si presenta invece in Ecuador con quattro punti all’attivo e con la necessità di ottenere un risultato positivo per restare pienamente in corsa per il primo posto del gruppo. Gli argentini avevano iniziato il cammino in Copa Sudamericana con l’1-1 contro l’Alianza Atlético, prima della sconfitta casalinga per 1-0 contro il Macará.

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Macara-Tigre, probabili formazioni

: Rodriguez; Estacio, Etchebarne, Marrufo, Ayala; Tello, Cazares, Miranda; Viera, Posse, Paz.: Guillermo Sanguinetti

Tigre (4-2-3-1): Zenobio; Moreno, Laso, Arias, Alvarez; Elias, Leyes; Garay, Cabrera, Lopez; Russo. Allenatore: Diego Dabove

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