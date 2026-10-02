La classifica comincia già a mettere pressione. Sabato 3 ottobre 2026 alle 20:45, Macedonia del Nord e Scozia si incontreranno alla Toše Proeski National Arena di Skopje nella terza giornata del Gruppo B1 di Nations League. Entrambe cercano ancora la prima vittoria, ma arrivano all'appuntamento da situazioni leggermente differenti: i macedoni non hanno raccolto punti, mentre gli scozzesi ne hanno conquistato uno nelle prime due partite. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il problema comune è soprattutto davanti. Nessuna delle due nazionali è ancora riuscita a segnare in questa Nations League e, mentre Svizzera e Slovenia hanno già preso margine, un altro risultato negativo renderebbe decisamente più complicata la rincorsa. Skopje diventa così l'occasione per interrompere un inizio di torneo nel quale entrambe hanno raccolto meno di quanto sperassero. La giornata offre diversi appuntamenti da seguire: SCOPRI GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, CONSULTA IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLA IL PALINSESTO SPORTIVO SU VINCITÙ.

Macedonia del Nord-Scozia in TV e streaming: come seguirla dall'Italia

Due sconfitte e nessun gol: la Macedonia torna a Skopje per ripartire

Pernon è prevista al momento una trasmissione integrale su un canale dedicato di Sky. La partita di Skopje farà parte della, insieme alle altre sfide della serata. La programmazione ufficiale assegna ail racconto degli aggiornamenti dal campo di Skopje. La Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming attraverso. Nella stessa fascia oraria verranno seguite anche Svizzera-Slovenia e Spagna-Repubblica Ceca , con quest'ultima trasmessa anche integralmente su Sky Sport Uno.L'avventura dellanella competizione è cominciata nel peggiore dei modi. La squadra di Goceha debuttato proprio alla Toše Proeski National Arena perdendo: Freuler ha aperto il risultato, prima della doppietta di Amdouni. La trasferta successiva non ha prodotto la reazione sperata.

A Lubiana è arrivato un altro ko, questa volta per 2-0 contro la Slovenia, deciso nella ripresa dalle reti di Lovrić e Matko. Il bilancio dopo 180 minuti parla quindi di zero punti, cinque reti subite e soprattutto nessun gol realizzato. Sedloski ripartirà soprattutto da Eljif Elmas, chiamato ad aumentare la qualità negli ultimi metri. Il giocatore dell'Atalanta ha disputato integralmente le prime due partite della competizione e rappresenta uno dei riferimenti tecnici della nazionale.

Un punto e zero reti segnate: la Scozia deve ritrovare pericolosità

Laaveva cominciato con un risultato incoraggiante, tornando dalla trasferta in Slovenia con uno. Il primo impegno davanti al proprio pubblico ha però cambiato le sensazioni: la Svizzera si è imposta, andando a segno con Rodríguez, Elvedi e Amdouni. Anche per gli scozzesi, dunque, il problema principale riguarda la produzione offensiva.

Dopo due giornate manca ancora il primo gol e la trasferta di Skopje arriva con diverse assenze da gestire. Pocognoli non avrà a disposizione Jack Hendry, squalificato, mentre Lawrence Shankland è fermo per un problema muscolare. Mancherà anche Scott McTominay. La classifica concede comunque alla Scozia una situazione leggermente migliore rispetto agli avversari: un successo permetterebbe di salire a quattro punti e cambiare immediatamente il quadro del girone.

GLASGOW, SCOZIA - 30 MAGGIO: Lawrence Shankland della Scozia segna il terzo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Scozia e Curaçao all'Hampden Park il 30 maggio 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Elmas tra le linee e Robertson sulla fascia: dove può cambiare la partita

Sedloski costruisce intorno a Elmas, Pocognoli cambia senza Hendry

Le difficoltà offensive delle prime due giornate rendono particolarmente interessante il confronto tattico.dovrebbe presentarsi con un, cercando soprattutto di metterenelle condizioni di ricevere tra il centrocampo e la difesa scozzese.e Gaštarov avranno il compito di dare equilibrio, mentre Mitrovski ed Elezi dovranno accompagnare rapidamente Omeragić. Per i padroni di casa sarà importante evitare di lasciare il centravanti isolato, problema che contribuirebbe a rendere nuovamente sterile il possesso. Ladovrebbe invece affidarsi al. Uno dei duelli più interessanti può svilupparsi sulle corsie, dove Patterson e soprattuttoavranno libertà di avanzare. McGinn agirà alle spalle di Bowie e McBurnie e potrebbe diventare l'uomo decisivo per collegare un centrocampo privo di McTominay con le due punte.dovrebbe schierare la Macedonia del Nord con il. Dimitrievski sarà confermato tra i pali, con Stojchevski, Mladenovski, Meljichi e Alomerovic nella linea difensiva. Atanasov e Gaštarov agiranno davanti alla difesa, mentre Mitrovski, Elezi edformeranno la linea dei trequartisti alle spalle di Omeragić.

Pocognoli dovrebbe rispondere con il 3-4-1-2. Gunn partirà in porta, protetto da Hickey, Binks e McKenna. Patterson e Robertson occuperanno le due corsie, con Gilmour e Ferguson nel mezzo. McGinn avrà libertà di muoversi dietro alla coppia offensiva Bowie-McBurnie.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Stojchevski, Mladenovski, Meljichi, Alomerovic; Atanasov, Gaštarov; Mitrovski, Elezi, Elmas; Omeragić. Ct Sedloski.

Scozia (3-4-1-2): Gunn; Hickey, Binks, McKenna; Patterson, Gilmour, Ferguson, Robertson; McGinn; Bowie, McBurnie. Ct Pocognoli.

Macedonia del Nord-Scozia: data, orario e canali