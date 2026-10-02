Oviedo si prepara ad accogliere i campioni del mondo. Sabato 3 ottobre 2026, alle 20:45, la Spagna affronterà la Repubblica Ceca allo Stadio Carlos Tartiere per la terza giornata del Gruppo A3 di Nations League. De la Fuente arriva all'appuntamento con sei punti e la possibilità di dare già una prima spallata alla classifica, mentre Santi Denia deve trovare una risposta dopo le due sconfitte con cui è cominciato il suo percorso sulla panchina ceca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il momento delle due nazionali non potrebbe essere molto più diverso. La Spagna ha ripreso dopo il Mondiale mantenendo risultati e certezze, mentre la Repubblica Ceca si presenta a Oviedo ancora senza punti e con la necessità di muovere la classifica. In mezzo c'è anche una sfida particolare tra due allenatori spagnoli che si conoscono bene e che sabato sera si ritroveranno uno di fronte all'altro. Se vuoi dare uno sguardo anche agli altri eventi sportivi della giornata, ACCEDI ALLE DIRETTE SU GOLDBET, SCOPRI COSA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA GLI EVENTI LIVE SU VINCITÙ.

Spagna-Repubblica Ceca in TV e streaming: partita visibile anche gratis

Sette gol in due partite: la Spagna riparte da dove aveva lasciato al Mondiale

Perci sarà una possibilità in più rispetto a gran parte delle altre partite della giornata di Nations League. L'incontro sarà infatti trasmesso integralmente su, ma sarà contemporaneamente disponibile, al canale 8 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso. Sky ha affidato la telecronaca a, affiancato daal commento tecnico. La partita sarà inoltre inserita nella Diretta Gol di Sky Sport Calcio, con Federico Botti incaricato degli aggiornamenti da Oviedo.Il titolo mondiale conquistato pochi mesi fa non ha saziato la Spagna di Luis de la Fuente . L'esordio in Nations League ha subito prodotto un risultato pesante: vittoria per, seguita dal nettonella seconda giornata. Sette reti segnate in 180 minuti e primato solitario nel girone.

La sensazione è quella di una squadra che ha conservato gran parte dei meccanismi che l'hanno portata sul tetto del mondo. De la Fuente continua ad affidarsi a elementi ormai centrali come Lamine Yamal, Alex Baena e Mikel Oyarzabal, inserendoli in una struttura che permette alla Spagna di occupare stabilmente la metà campo avversaria. Oyarzabal, protagonista anche contro l'Inghilterra, cerca ora continuità anche con la nazionale in un avvio di stagione nel quale non ha ancora trovato il gol con la Real Sociedad.

SIVIGLIA, SPAGNA - 29 SETTEMBRE: Marc Pubill della Spagna festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Croazia all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 29 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Due sconfitte e nessun punto: Denia ritrova la Spagna dalla parte opposta

Il quadro dellaè completamente differente. La nazionale affidata aha cominciato la competizione perdendo le prime due partite ed è l'unica formazione del Gruppo A3 ancora senza punti. Il calendario, inoltre, non concede tregua: dopo le prime difficoltà arriva la trasferta contro i campioni del mondo e, tre giorni più tardi, quella contro l'Inghilterra a Wembley.

Per Denia la serata avrà anche un significato particolare. Il tecnico spagnolo si ritroverà dall'altra parte rispetto a una federazione nella quale ha lavorato a lungo, affrontando proprio Luis de la Fuente. Alla difficoltà della partita si aggiunge l'assenza di Pavel Šulc, uno degli elementi tecnicamente più interessanti a disposizione della nazionale ceca.

Yamal e Baena larghi, Hložek isolato: la chiave tattica della gara

La partita sembra destinata a svilupparsi soprattutto attorno alla gestione del possesso della. Ilpuò allargare molto il campo cone Baena, permettendo contemporaneamente ai centrocampisti di occupare gli spazi intermedi e a Oyarzabal di muoversi senza offrire riferimenti fissi ai centrali avversari. Laper lasarà allora la distanza tra i reparti. Se Červ e Sadílek saranno costretti ad abbassarsi continuamente davanti alla difesa, Hložek rischierà di rimanere troppo lontano dal resto della squadra.

Denia dovrà invece trovare il modo di uscire dalla pressione attraverso Bucha e gli esterni, cercando di costringere almeno a tratti la Spagna a correre verso la propria porta. Dall'altra parte, particolare attenzione andrà riservata alla fascia di Lamine Yamal. Con il pallone stabilmente nella metà campo ceca, la capacità dello spagnolo di creare superiorità nell'uno contro uno può obbligare Denia a raddoppiare sistematicamente, liberando di conseguenza spazi nella zona centrale.

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Le probabili formazioni di Spagna-Repubblica Ceca

Luisdovrebbe confermare il. Simón partirà tra i pali, con, Cubarsí, Huijsen e Cucurella nella linea difensiva. Zubimendi agirà nel cuore del centrocampo insieme a Fabián Ruiz e, mentre davantie Baena accompagneranno Oyarzabal. Ladovrebbe rispondere con il. Kovář difenderà la porta, con Chaloupek, Hranáč, Krejčí e Sláma davanti a lui. Červ e Sadílek formeranno la coppia centrale, mentre Radosta, Bucha e Lingr agiranno alle spalle dell'unica punta

Spagna (4-3-3): Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct De la Fuente.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma; Červ, Sadílek; Radosta, Bucha, Lingr; Hložek. Ct Denia.

Spagna-Repubblica Ceca: data, orario e canali