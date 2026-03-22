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Magic-Pacers streaming gratis: la NBA in diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara Magic-Pacers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Magic e Pacers si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. Gli Orlando Magic puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio percorso, mentre gli Indiana Pacers cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference.

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La diretta di Magic-Pacers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

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    I Magic proveranno a imporre intensità difensiva e ritmo per mettere in difficoltà gli avversari e sfruttare il supporto del pubblico.

    I Pacers punteranno su velocità e qualità offensiva per controllare il match e cercare una vittoria importante in trasferta.

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