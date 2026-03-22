La sfida NBA tra Magic e Pacers si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. Gli Orlando Magic puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio percorso, mentre gli Indiana Pacers cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference.

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