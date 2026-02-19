derbyderbyderby streaming Mainz-Amburgo diretta tv live e formazioni: dove vedere lo streaming gratis

Lo streaming gratis della gara di campionato Mainz-Amburgo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La Bundesliga propone una sfida interessante nella parte centrale della classifica: il Mainz ospita l’Amburgovenerdì 20 febbraio alle ore 20:30 in un confronto che può incidere sugli equilibri della stagione. Il Mainz è quattordicesimo con 21 punti e cerca continuità per allontanarsi dalle zone delicate, mentre l’Amburgo occupa la nona posizione a 25 punti, con l’obiettivo di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Mainz-Amburgo in streaming gratis:

Dove vedere Mainz-Amburgo in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Mainz-Amburgo è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e dati utili sull’andamento della gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Mainz-Amburgo nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Mainz, quattordicesimo con 21 punti, punta a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. La squadra di Bo Henriksen cerca equilibrio tra solidità difensiva e velocità nelle ripartenze, con un tridente offensivo pronto a colpire negli spazi.

    L’Amburgo, nono a 25 punti, sta cercando continuità per scalare ulteriormente la classifica. La formazione allenata da Merlin Polzin si affida a un impianto di gioco dinamico e a un reparto offensivo capace di creare pericoli costanti.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Mainz-Amburgo mettono a confronto due sistemi speculari. Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-3, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e presenza offensiva con il tridente, mantenendo al tempo stesso compattezza tra i reparti.

    Mainz (3-4-3): Riess, Podolski, Bell, Costa, Mwene, Lee, Sano, Kawasaki, Hollerbach, Nordin, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen

    Amburgo (3-4-3): Fernandes, Torunarigha, Vuskovic, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Gocholeishvili, Dompé, Konigsdorffer, Philippe. Allenatore: Merlin Polzin

