La Bundesliga propone una sfida interessante nella parte centrale della classifica: il Mainz ospita l’Amburgovenerdì 20 febbraio alle ore 20:30 in un confronto che può incidere sugli equilibri della stagione. Il Mainz è quattordicesimo con 21 punti e cerca continuità per allontanarsi dalle zone delicate, mentre l’Amburgo occupa la nona posizione a 25 punti, con l’obiettivo di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica.
La diretta streaming
Il momento delle due squadre—
Il Mainz, quattordicesimo con 21 punti, punta a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. La squadra di Bo Henriksen cerca equilibrio tra solidità difensiva e velocità nelle ripartenze, con un tridente offensivo pronto a colpire negli spazi.
L’Amburgo, nono a 25 punti, sta cercando continuità per scalare ulteriormente la classifica. La formazione allenata da Merlin Polzin si affida a un impianto di gioco dinamico e a un reparto offensivo capace di creare pericoli costanti.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Mainz-Amburgo mettono a confronto due sistemi speculari. Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-3, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e presenza offensiva con il tridente, mantenendo al tempo stesso compattezza tra i reparti.
Mainz (3-4-3): Riess, Podolski, Bell, Costa, Mwene, Lee, Sano, Kawasaki, Hollerbach, Nordin, Sieb. Allenatore: Bo Henriksen
Amburgo (3-4-3): Fernandes, Torunarigha, Vuskovic, Capaldo, Muheim, Remberg, Vieira, Gocholeishvili, Dompé, Konigsdorffer, Philippe. Allenatore: Merlin Polzin
