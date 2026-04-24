Dove vedere Mainz-Bayern Monaco in diretta TV e streaming gratis

Sfida per la gloria in Bundesliga quella tra Bayern Monaco e Mainz. Domani alle 15:30, per la trentunesima giornata del campionato tedesco, le due formazioni si affrontano nonostante abbiano virtualmente chiuso la propria stagione. Benissimo la squadra di Kompany, con il titolo agguantato la scorsa settimana; senza infamia e senza lode il Mainz, oggi al decimo posto e quasi sicuramente salvo. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAINZ-BAYERN MONACO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Mainz arriva alla sfida contro i campioni di Germania con 34 punti in tasca, ma dei risultati non propriamente esaltanti. Infatti nell'ultima gara disputata è arrivato un pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, e la settimana precedente è stata incassata una sconfitta in casa contro il Friburgo, che ha interrotto la striscia di vittorie. Per ottenere la matematica certezza della salvezza al Mainz servono punti, anche se contro il Bayern Monaco sarà difficile. La formazione di Kompany infatti sembra ineluttabile quest'anno in Germania: con 79 punti a referto e ben 109 gol fatti la corazzata bavarese non ha pietà di nessuno. E, adesso, punta tutto sulla Champions League sperando di strappare un pass per la finale di Budapest.

Le probabili formazioni di Mainz-Bayern Monaco

La formazione di casa proverà a contenere il frizzante attacco del Bayern Monaco, che come tutti gli appassionati sanno non è di certo una squadra che si limita quando si tratta di segnare gol a valanga. La formazione di Kompany risponde al solido 3-5-2 del Mainz con il suo 4-2-3-1, in cui in attacco ci sarà Harry Kane, mattatore della squadra.

Mainz (3-5-2): Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Caci, Nebel, Sano, Amiri, Veratsching; Becker, Tietz.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

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