Dove vedere Maiorca-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Maiorca-Rayo Vallecano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 16:16)

Non varrà per i gradini più alti della classifica, ma la sfida di domani 11 aprile tra Maiorca e Rayo Vallecano si presenta come uno dei match più avvincenti e delicati della prossima giornata del campionato spagnolo. Il match, infatti, che andrà in scena dalle 16:15 allo Stadio Son Moix di Maiorca, mette di fronte due squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Per scoprire come non perdere la partita, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAIORCA-RAYO VALLECANO SU BET365

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Il momento delle due squadre — La squadra di casa si presenta al match al sedicesimo posto in classifica, con gli stessi punti del Siviglia che quest'anno davvero rischia una sanguinosa retrocessione, e due dall'Elche che occupa al momento la terzultima posizione. Il Maiorca, però, nelle zone basse della classifica è tra le squadre più in forma, non solo perché ha battuto il Real Madrid la settimana scorsa grazie all'ennesima rete di Muriqi ma anche perché nelle ultime cinque gare stagionali ha ottenuto ben tre risultati utili, a differenza delle dirette rivali. Questa partita potrebbe mettere il punto esclamativo sulla salvezza.

Questo discorso però vale anche per il Rayo Vallecano, che gode di qualche punto in più in classifica (35) ma aspetta la matematica certezza. Nelle ultime cinque partite la squadra di Pérez ha perso soltanto una partita vincendo anche l'ultima proprio contro l'Elche, allontanandosi ancora di più dalla zona che scotta. La vittoria in Conference League contro l'AEK Atene, tra l'altro, è stata una grande prova di forza anche in campo europeo, il che fa diventare questa partita uno scontro tra le due squadre più in forma della parte destra della classifica. Insomma, una sfida intensa, avvincente e sicuramente da non perdere.

Le probabili formazioni di Maiorca-Rayo Vallecano — Il Maiorca scende in campo con il consueto 4-2-3-1 architettato da Demichelis, in cui il riferimento offensivo sarà Muriqi mentre il tridente in suo supporto vede anche la presenza di un altro ex Serie A, Luvumbo Zito. Il Rayo risponde con un dinamico 4-3-3 in cui la batteria offensiva sarà composta da de Frutos, Alemao e García.

Maiorca (4-2-3-1): Román; Maffeo, Mascarell, Kumbulla, Mojica; S.Costa, Morlanes; Luvumbo, P.Torre, Darder; Muriqi. Allenatore: Martin Demichelis

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, L.Felipe, Chavarría; O.Valentín, Palazón, U.López; de Frutos, Alemão, A.García. Allenatore: Inigo Pérez