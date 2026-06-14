La sfida di tennis tra Kamil Majchrzak e Jiri Lehecka è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Londra e si gioca lunedì 15 giugno alle ore 13:00. Un incontro interessante tra due giocatori con caratteristiche adatte alle superfici rapide, pronti a contendersi un posto nel turno successivo del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Majchrzak arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare la propria solidità e continuità. Il polacco è un giocatore molto ordinato da fondo campo, capace di costruire il punto con pazienza e di approfittare delle occasioni che gli vengono concesse.

Il Lehecka, invece, rappresenta una delle giovani certezze del circuito ATP. Il ceco può contare su un tennis molto aggressivo, un servizio efficace e una grande capacità di accelerare lo scambio, qualità che sull’erba possono risultare decisive.

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Il momento dei due tennisti

Majchrzak proverà a sfruttare ordine e regolarità per allungare gli scambi e mettere pressione all’avversario.

Lehecka cercherà invece di imporre ritmo e potenza fin dai primi colpi per prendere il controllo della partita.

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