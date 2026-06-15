Majchrzak-Lehecka: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Londra su erba, disponibile graitamente su Bet365
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Il primo turno dell'ATP 500 del Queen's Club mette di fronte Kamil Majchrzak e Jiri Lehecka, protagonisti di una delle sfide più interessanti del programma inaugurale sull'erba londinese. A pochi giorni dall'inizio di Wimbledon, il torneo britannico rappresenta un passaggio fondamentale per testare condizione e adattamento alla superficie, soprattutto per due giocatori che arrivano a questo appuntamento dopo settimane particolarmente positive sulla terra battuta. Nonostante il favore dei pronostici sembri pendere dalla parte di Lehecka, la sfida promette equilibrio e intensità. Entrambi attraversano un ottimo momento di forma e possiedono armi importanti per esaltarsi sulle superfici rapide. Molto dipenderà dalla capacità del polacco di recuperare le energie dopo il recente trionfo e dalla continuità che il ceco riuscirà a mantenere nei propri turni di servizio. Le premesse sono quelle di un match spettacolare tra due giocatori che puntano ad arrivare a Wimbledon con ulteriori certezze e una dose ancora maggiore di fiducia. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui MajchrzakIl momento migliore sembra essere quello di Majchrzak, reduce dalla straordinaria vittoria nel torneo di 's-Hertogenbosch, dove il polacco ha conquistato il primo titolo ATP della carriera superando avversari di alto livello e chiudendo la propria corsa con il successo in finale contro Alex De Minaur. Un risultato che ha inevitabilmente aumentato fiducia ed entusiasmo, ma che porta con sé anche qualche interrogativo dal punto di vista fisico, considerando le energie spese durante una settimana intensa e conclusa soltanto poche ore prima dell'esordio al Queen's.
Qui LeheckaDall'altra parte della rete ci sarà un Lehecka determinato a confermare il proprio status di giocatore ormai stabilmente inserito tra i migliori del circuito. Il ceco arriva da una brillante semifinale a Stoccarda, sfumata soltanto dopo una battaglia durissima contro Ben Shelton, e ha già dimostrato in più occasioni di possedere caratteristiche particolarmente adatte all'erba grazie a un servizio efficace e a un tennis aggressivo che gli permette di accorciare gli scambi.
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