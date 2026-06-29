Il programma di martedì 30 giugno a Wimbledon propone anche la sfida tra Kamil Majchrzak e Alejandro Tabilo, valida per il primo turno dello Slam londinese. Il match, in programma alle ore 12:00 italiane, mette di fronte due tennisti già affrontatisi in passato e desiderosi di iniziare con una vittoria il percorso sull'erba dell'All England Club.

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Dove vedere Majchrzak-Tabilo in diretta TV e streaming ufficiale

Kamil Majchrzak-Alejandro Tabilo, in programma martedì 30 giugno alle ore 12:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L'incontro sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, disponibili su smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento di Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak si presenta a Wimbledon in un ottimo stato di forma. Il polacco ha vinto otto delle ultime dieci partite disputate, conquistando risultati di prestigio durante la stagione sull'erba. Nel torneo di 's-Hertogenbosch ha infatti superato Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Alex De Minaur, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche su questa superficie.

L'ultimo appuntamento prima di Wimbledon è stato il Queen's Club, dove è stato eliminato da Jiri Lehecka, ma le prestazioni offerte nelle settimane precedenti lo rendono uno degli outsider più interessanti del tabellone.

Il momento di Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo arriva ai Championships con un rendimento meno continuo rispetto al suo avversario, ma può contare su una classifica ATP migliore e su precedenti favorevoli. Il cileno ha vinto cinque delle ultime dieci partite disputate e continua a confermarsi un giocatore molto solido nei turni di battuta, fondamentale che potrebbe risultare decisivo anche sull'erba londinese.

Pur non attraversando il miglior momento della stagione, Tabilo ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà Majchrzak, battendolo in entrambe le sfide ufficiali disputate finora.

PARIS, FRANCE - JUNE 01: Alejandro Tabilo of Chile serves against Felix Auger-Aliassime of Canada during their Men's Singles fourth round match on Day Nine of the 2026 French Open at Roland Garros on June 01, 2026 in Paris, France. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Precedenti

Alejandro Tabilo conduce 2-0 nei confronti diretti. Il cileno ha sconfitto Majchrzak agli US Open 2022 e, più recentemente, al Roland Garros 2026, imponendosi in entrambe le occasioni.

Cosa aspettarci dalla partita tra Majchrzak-Tabilo

La sfida si preannuncia equilibrata.arriva con maggiore fiducia grazie agli eccellenti risultati ottenuti sull'erba nelle ultime settimane, mentreproverà a far valere la qualità del proprio servizio e la fiducia derivante dai precedenti favorevoli. Molto dipenderà dalla capacità del polacco di sfruttare le occasioni in risposta, aspetto che nei confronti passati ha spesso fatto la differenza a favore del cileno.

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