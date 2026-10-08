In occasione dell’8ª giornata de LaLiga EA Sports, venerdì 9 ottobre alle ore 21:00 si affrontano Malaga ed Espanyol allo stadio La Rosaleda. I padroni di casa sono ancora senza vittorie dopo sette giornate e hanno raccolto 3 punti, mentre l’Espanyol occupa il 15° posto con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il Malaga arriva dal ko per 1-0 contro il Getafe, mentre l’Espanyol ha perso 3-1 in casa contro l’Elche.VEDI MALAGA-ESPANYOL IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Malaga ha segnato appena 3 gol in sette partite, mentre l’Espanyol ne ha realizzati 10. La squadra catalana, tuttavia, ha subito quattro sconfitte e nell’ultima giornata ha perso nonostante abbia chiuso la gara con 23 conclusioni e il 66% di possesso. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Malaga-Espanyol.

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La partita

, che detiene i diritti esclusivi di LaLiga EA Sports in Italia. Il calcio d’inizio è previsto per venerdì 9 ottobre alle ore 21:00.

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È consigliabile controllare la disponibilità della gara e il proprio piano di abbonamento prima delle 21:00, orario previsto per l’inizio della partita.

Malaga-Espanyol: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Malaga-Espanyol

Competizione: LaLiga EA Sports

Giornata: 8ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 21:00

Stadio: La Rosaleda, Malaga

Diretta TV: DAZN

Streaming: DAZN

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Malaga

Il Malaga arriva alla sfida con

. Le prime sette giornate hanno prodotto tre pareggi e quattro sconfitte, con una differenza reti di 3-12. Dopo i pareggi contro Deportivo La Coruna, Levante e Celta, la squadra ha perso le ultime due partite contro Villarreal e Getafe.

A Getafe il Malaga ha comunque costruito una gara più competitiva rispetto al passivo delle settimane precedenti: ha avuto il 55% di possesso, effettuato 11 conclusioni e costretto David Soria a quattro interventi. Il problema è rimasto nella finalizzazione: il gol annullato a Carlos Dotor nel primo tempo e alcune occasioni non trasformate hanno preceduto la rete decisiva di Ivan Azon all’85’.

Per la sfida con l’Espanyol il dato più evidente resta quindi quello offensivo: tre gol segnati in sette giornate sono il principale limite del Malaga, che dovrà sfruttare maggiormente le iniziative di Dotor, Larrubia e Joaquín Muñoz per aumentare la presenza negli ultimi metri.

Il momento dell’Espanyol

L’Espanyol ha

e arriva alla trasferta di Malaga dopo una sconfitta particolarmente singolare contro l’Elche. La formazione di Manolo Gonzalez ha perso 3-1 pur giocando per oltre ottanta minuti contro un avversario ridotto in dieci uomini già al 6’ per l’espulsione di Federico Redondo.

La squadra catalana ha chiuso quella partita con 66% di possesso e 23 tiri, ma soltanto quattro conclusioni nello specchio. L’episodio sintetizza bene una squadra capace di sviluppare una mole importante di gioco senza trasformarla sempre in occasioni realmente pericolose.

Il riferimento offensivo più produttivo resta Roberto Fernandez, autore di sei dei dieci gol dell’Espanyol nelle prime sette giornate. Anche Javi Hernandez ha avuto un peso rilevante nella costruzione offensiva, con quattro assist già registrati in campionato.

Le probabili formazioni di Malaga-Espanyol

Il Malaga dovrebbe riproporre il

utilizzato nell’ultima partita contro il Getafe, con Alfonso Herrero tra i pali, Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal e Jose Salinas in difesa. Rafa Rodriguez dovrebbe agire davanti alla linea arretrata, mentre Larrubia, Carlos Dotor, Dani Lorenzo e Joaquin Muñoz formeranno la linea di centrocampo alle spalle di Eneko Jauregi.

L’Espanyol dovrebbe invece schierarsi con una struttura 4-4-2, ripartendo dall’undici iniziale utilizzato contro l’Elche. Marko Dmitrovic sarà il portiere, con José Angel, Unai Núñez, Leandro Cabrera e Roger Hinojo davanti a lui. Urko Gonzalez ed Edu Exposito dovrebbero occupare la zona centrale, con Álex Calatrava e Javi Hernandez sulle corsie, mentre Bryan Zaragoza e Roberto Fernandez formeranno il tandem offensivo.

Malaga (4-1-4-1): Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; Rafa Rodriguez; Larrubia, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Joaquin Muñoz; Eneko Jauregi. Allenatore: Juanfran Funes.

Espanyol (4-4-2): Marko Dmitrovic; Jose Angel, Unai Núñez, Leandro Cabrera, Roger Hinojo; Urko Gonzalez, Edu Exposito, Álex Calatrava, Javi Hernandez; Bryan Zaragoza, Roberto Fernandez. Allenatore: Manolo Gonzalez.