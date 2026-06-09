Per comprendere al meglio la sfida di ritorno tra Malaga e Las Palmas è necessario partire da due elementi fondamentali: la classifica della Segunda División e il risultato maturato nella gara d'andata. La formazione andalusa ha chiuso la stagione regolare davanti agli avversari grazie ai migliori risultati negli scontri diretti e si presenta al secondo confronto forte anche dell'1-0 conquistato alle Canarie, deciso dalla rete di David Larrubia nella ripresa.

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Il momento delle due squadre

Il regolamento dei playoff spagnoli non prevede più la regola dei gol segnati in trasferta, abolita a partire dalla stagione 2021-22. Inoltre, non sono contemplati i calci di rigore. Qualora il punteggio complessivo delle due partite dovesse risultare in perfetta parità, si disputerebbero quindi due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se anche dopo l'extra time non dovesse emergere una vincitrice, a passare il turno sarebbe la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Una situazione che offre un vantaggio significativo al Malaga. Gli andalusi possono infatti contare sia sul successo ottenuto nella gara d'andata sia sulla migliore posizione in classifica. Las Palmas è dunque chiamato a una vera impresa: per conquistare la qualificazione dovrà vincere con almeno due reti di scarto nell'arco dei 90 minuti o, eventualmente, trovare il gol decisivo durante i tempi supplementari dopo aver ristabilito la parità nel doppio confronto.

A rendere ancora più favorevole il contesto per i padroni di casa sarà l'atmosfera della Rosaleda, che si preannuncia gremita in ogni ordine di posto. I biglietti sono andati esauriti da giorni e non sono mancate le polemiche legate alla distribuzione dei tagliandi, segno dell'enorme interesse che circonda l'evento.

L'entusiasmo della tifoseria si era già percepito al rientro della squadra da Gran Canaria, quando centinaia di sostenitori hanno accolto i giocatori all'aeroporto per caricarli in vista dell'appuntamento più importante della stagione. Un clima di grande attesa che testimonia quanto la città creda nel sogno promozione, anche se prima di festeggiare ci sarà ancora da superare questo ostacolo e, successivamente, l'eventuale finale playoff.

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