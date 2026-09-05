Manchester City-Coventry, terza giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis
All’Etihad Stadium il Manchester City ha l’occasione di trasformare un ottimo avvio in un primo segnale di continuità: dopo i successi contro Bournemouth e Crystal Palace, la squadra di Enzo Maresca va a caccia della terza vittoria consecutiva, traguardo che manca da quattro stagioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Di fronte ci sarà un Coventry City ancora a secco di punti e di gol, battuto 3-0 dall’Arsenal e poi 0-1 in casa dall’Hull City. Per Frank Lampard il compito è quindi complicatissimo: interrompere una striscia di 18 partite senza clean sheet proprio sul campo di una squadra che, tra le mura amiche, ha perso appena due delle ultime 20 gare di Premier League. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Manchester City-Coventry in TV e streaming
Manchester City-Coventry si gioca sabato 5 settembre alle ore 16:00 all'Etihad Stadium di Manchester ed è valida per il terzo turno della Premier League A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport Calcio. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky (Sky Go) e su Now TV.
Qui Manchester CityIl Manchester City si presenta all’appuntamento con il morale alto e soprattutto con la possibilità di dare continuità a un avvio di Premier League praticamente perfetto: sei punti nelle prime due giornate e una squadra che Enzo Maresca sembra già riuscire a sfruttare a pieno regime. L’arrivo allo scadere del mercato di Ndiaye e soprattutto di Enzo Fernández, pagato 140 milioni di euro al Chelsea, aggiunge ulteriore qualità a un organico già ricchissimo. All’Etihad i Citizens partono quindi con l’obiettivo molto chiaro di centrare il terzo successo consecutivo, forti anche di un dato impressionante contro le neopromosse: nelle ultime 30 sfide contro squadre appena salite in Premier hanno raccolto 27 vittorie e 3 pareggi.
Qui CoventryIl Coventry City, invece, arriva a Manchester con tutt’altro stato d’animo. La squadra di Frank Lampard, reduce dalla promozione conquistata vincendo la Championship, ha incassato due sconfitte nelle prime due giornate: il 3-0 contro l’Arsenal, campione in carica, poteva essere messo in preventivo, mentre il ko contro l’Hull City pesa decisamente di più per il modo e per il valore dell'avversario. Ora i biancazzurri sono chiamati a reagire proprio sul campo più complicato possibile, con Lampard che dovrà trovare rapidamente gli accorgimenti necessari per evitare il terzo stop consecutivo.
Manchester City-Coventry, probabili formazioniManchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca
Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi. Allenatore: Frank Lampard
Le chiavi di Manchester City-CoventryLa partita potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità del Manchester City di scardinare il blocco che il Coventry sarà presumibilmente costretto a costruire davanti alla propria area. La squadra di Lampard dovrà ridurre gli spazi tra le linee e impedire a Rayan Cherki di ricevere con libertà nella zona di rifinitura, perché lasciare campo al francese significherebbe permettere al City di combinare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri.
Dall’altra parte, la presenza di Erling Haaland rappresenta un problema ulteriore per una difesa che finora non è mai riuscita a chiudere una partita senza subire gol: se i Citizens riusciranno a muovere rapidamente il pallone da un lato all’altro, costringendo gli ospiti ad allargarsi, la capacità di attaccare l’area del norvegese potrebbe diventare decisiva. Il Coventry dovrà quindi resistere alla pressione iniziale e provare a sfruttare le poche occasioni di transizione concesse da una squadra che, per qualità e possesso, è destinata a trascorrere gran parte della gara nella metà campo avversaria.
Manchester City-Coventry: data, orario e canali
- Partita: Manchester City-Coventry
- Competizione: Premier League 2026/2027
- Giornata: Terza giornata
- Data: Sabato 5 settembre 2026
- Orario: 16:00
- Stadio: Etihad Stadium
- Diretta TV: Sky Sport Calcio
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go, Now TV
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