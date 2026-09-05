All’Etihad Stadium il Manchester City ha l’occasione di trasformare un ottimo avvio in un primo segnale di continuità: dopo i successi contro Bournemouth e Crystal Palace, la squadra di Enzo Maresca va a caccia della terza vittoria consecutiva, traguardo che manca da quattro stagioni. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Di fronte ci sarà un Coventry City ancora a secco di punti e di gol, battuto 3-0 dall’Arsenal e poi 0-1 in casa dall’Hull City. Per Frank Lampard il compito è quindi complicatissimo: interrompere una striscia di 18 partite senza clean sheet proprio sul campo di una squadra che, tra le mura amiche, ha perso appena due delle ultime 20 gare di Premier League. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Manchester City-Coventry in TV e streaming

Manchester City-Coventry si gioca sabato 5 settembre alle ore 16:00 all'Etihad Stadium di Manchester ed è valida per il terzo turno della Premier League A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport Calcio. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Sky (Sky Go) e su Now TV.

Qui Manchester City

Ilsi presenta all’appuntamento con il morale alto e soprattutto con la possibilità di dare continuità a un avvio di Premier League praticamente perfetto: sei punti nelle prime due giornate e una squadra chesembra già riuscire a sfruttare a pieno regime. L’arrivo allo scadere del mercato die soprattutto di, pagato 140 milioni di euro al Chelsea, aggiunge ulteriore qualità a un organico già ricchissimo. All’Etihad i Citizens partono quindi con l’obiettivo molto chiaro di centrare il terzo successo consecutivo, forti anche di un dato impressionante contro le neopromosse: nelle ultime 30 sfide contro squadre appena salite in Premier hanno raccolto 27 vittorie e 3 pareggi.

COVENTRY, ENGLAND - APRIL 21: Frank Lampard, Manager of Coventry City, celebrates promotion and becoming champions after the Sky Bet Championship match between Coventry City and Portsmouth at The Coventry Building Society Arena on April 21, 2026 in Coventry, England. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Qui Coventry

Manchester City-Coventry, probabili formazioni

Il, invece, arriva a Manchester con tutt’altro stato d’animo. La squadra di, reduce dalla promozione conquistata vincendo la Championship, ha incassato due sconfitte nelle prime due giornate: il 3-0 contro l’, campione in carica, poteva essere messo in preventivo, mentre il ko contro l’pesa decisamente di più per il modo e per il valore dell'avversario. Ora i biancazzurri sono chiamati a reagire proprio sul campo più complicato possibile, con Lampard che dovrà trovare rapidamente gli accorgimenti necessari per evitare il terzo stop consecutivo.: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland.: Enzo Maresca

Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi. Allenatore: Frank Lampard

Erling Haaland con la terza divisa del Manchester City. Foto presa dal sito ufficiale del club mancity.com

Le chiavi di Manchester City-Coventry

La partita potrebbe dipendere soprattutto dalla capacità deldi scardinare il blocco che ilsarà presumibilmente costretto a costruire davanti alla propria area. La squadra didovrà ridurre gli spazi tra le linee e impedire adi ricevere con libertà nella zona di rifinitura, perché lasciare campo al francese significherebbe permettere al City di combinare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri.

Dall’altra parte, la presenza di Erling Haaland rappresenta un problema ulteriore per una difesa che finora non è mai riuscita a chiudere una partita senza subire gol: se i Citizens riusciranno a muovere rapidamente il pallone da un lato all’altro, costringendo gli ospiti ad allargarsi, la capacità di attaccare l’area del norvegese potrebbe diventare decisiva. Il Coventry dovrà quindi resistere alla pressione iniziale e provare a sfruttare le poche occasioni di transizione concesse da una squadra che, per qualità e possesso, è destinata a trascorrere gran parte della gara nella metà campo avversaria.

Manchester City-Coventry: data, orario e canali