Martedì 30 giugno, alle 12:00, Adrian Mannarino e Titouan Droguet si affronteranno sul Court 7 dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra nel primo turno di Wimbledon 2026. Il derby francese mette di fronte l'esperienza del veterano e l'entusiasmo di uno dei giovani più interessanti del tennis transalpino, con in palio un posto al secondo turno dello Slam londinese.

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Dove vedere Mannarino-Droguet in diretta TV e streaming ufficiale

Adrian Mannarino-Titouan Droguet sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, piattaforme che detengono i diritti di Wimbledon 2026. Il match sarà visibile anche su smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento di Adrian Mannarino

Adrian Mannarino arriva ai Championships dopo aver ritrovato fiducia con il passaggio alla stagione sull'erba. Dopo una lunga serie negativa sulla terra battuta, il francese ha cambiato marcia al Libema Open, raggiungendo la semifinale grazie a tre vittorie consecutive prima di arrendersi ad Alex De Minaur.

Successivamente ha partecipato al Queen's Club, dove ha ottenuto un prestigioso successo contro Jakub Mensik, semifinalista al Roland Garros, prima dell'eliminazione contro Arthur Fery. Nell'ultimo torneo disputato a Maiorca, invece, è uscito al primo turno contro Nuno Borges.

PARIGI, FRANCIA - 24 maggio 2026: Titouan Droguet, francese, si allunga per colpire un diritto durante il match di primo turno del tabellone di singolare maschile contro il ceco Jakub Mensik, nella prima giornata del Roland Garros 2026, disputata il 24 maggio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Matthew Stockman/Getty Images)

Il momento di Titouan Droguet

Titouan Droguet continua il proprio percorso di crescita nel circuito professionistico. Il francese ha disputato un buon Challenger a Dublino, raggiungendo la semifinale dopo tre vittorie consecutive, fermandosi soltanto contro Jurij Rodionov.

Il miglior risultato della sua stagione nel circuito ATP resta invece la semifinale conquistata all'Open Occitanie di Montpellier, conferma di un giocatore sempre più competitivo anche nei tornei di categoria superiore.

Cosa aspettarci dalla partita tra Mannarino-Droguet

La partita si preannuncia moltocercherà di imporre il proprio tennis fatto di variazioni, ritmo e grande sensibilità sull'erba, mentreproverà a giocare in maniera più aggressiva sfruttando la freschezza atletica e la potenza dei colpi. L'esperienza del veterano potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi del match.

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