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Il momento dei due tennisti

Per Mannarino il successo ottenuto contro Gabriel Diallo nel turno precedente ha rappresentato una vera boccata d'ossigeno. Il mancino francese era infatti reduce da un periodo estremamente complicato, caratterizzato da una lunga serie di sconfitte che ne aveva rallentato la stagione. L'erba resta però una delle superfici più adatte alle sue caratteristiche tecniche e il passaggio del primo turno potrebbe aver restituito serenità a un giocatore che in passato ha spesso ottenuto ottimi risultati su questi campi.

arriva invece all'appuntamento con sensazioni decisamente migliori. Il numero 24 del ranking ATP ha raccolto risultati più costanti nelle ultime settimane e continua a fare affidamento su un servizio particolarmente efficace. Gli oltre ottanta punti percentuali di game vinti alla battuta e una media vicina ai nove ace per partita rappresentano numeri che spiegano bene la sua pericolosità sull'erba.

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