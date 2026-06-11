Mannarino-Rinderknech streaming, orario e analisi del derby francese valido per gli ottavi di finale del Libema Open 2026. Sfida sull'erba di 's-Hertogenbosch
Una sfida tutta francese mette in palio un posto nei quarti di finale del Libema Open. Sull'erba di 's-Hertogenbosch, Adrian Mannarino e Arthur Rinderknech si ritrovano uno contro l'altro in un confronto che mette di fronte esperienza e necessità di rilancio da una parte, continuità e fiducia dall'altra. L'appuntamento è fissato per giovedì 11 giugno alle ore 12:10. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MANNARINO-RINDERKNECH CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA MANNARINO-RINDERKNECH SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
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Il momento dei due tennisti
Per Mannarino il successo ottenuto contro Gabriel Diallo nel turno precedente ha rappresentato una vera boccata d'ossigeno. Il mancino francese era infatti reduce da un periodo estremamente complicato, caratterizzato da una lunga serie di sconfitte che ne aveva rallentato la stagione. L'erba resta però una delle superfici più adatte alle sue caratteristiche tecniche e il passaggio del primo turno potrebbe aver restituito serenità a un giocatore che in passato ha spesso ottenuto ottimi risultati su questi campi.Rinderknech arriva invece all'appuntamento con sensazioni decisamente migliori. Il numero 24 del ranking ATP ha raccolto risultati più costanti nelle ultime settimane e continua a fare affidamento su un servizio particolarmente efficace. Gli oltre ottanta punti percentuali di game vinti alla battuta e una media vicina ai nove ace per partita rappresentano numeri che spiegano bene la sua pericolosità sull'erba.
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