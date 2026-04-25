La 31ª giornata di Ligue 1 propone una sfida tra due squadre che arrivano con stati d’animo completamente diversi, ma accomunate dalla necessità di fare punti. Da una parte il Olympique de Marseille, in corsa per un piazzamento in Champions League; dall’altra il OGC Nice, reduce da un cammino complicato in campionato ma rinvigorito dalla qualificazione alla finale di Coppa di Francia.

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Il momento delle due squadre

Il Marsiglia, attualmente sesto, sta vivendo una fase delicata che rischia di rallentare la sua rincorsa alle posizioni di vertice. La squadra allenata da Habib Beye ha infatti perso tre delle ultime quattro gare, scivolando fuori dalla zona podio. Nonostante ciò, il fattore campo resta determinante: allo Stade Vélodrome i biancazzurri hanno trovato la via del gol in 18 delle ultime 19 partite. Con giocatori del calibro di Mason Greenwood, autore di 15 reti stagionali, e Pierre-Emerick Aubameyang, l’attacco marsigliese ha tutte le carte per mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Il Nizza, quindicesimo in classifica, sta affrontando una stagione complicata in campionato, ma ha trovato una svolta nella Coupe de France. Proprio mercoledì, la formazione guidata da Claude Puel ha conquistato l’accesso alla finale superando lo Strasburgo, mostrando segnali incoraggianti soprattutto in fase difensiva, con due clean sheet consecutivi. La salvezza non è ancora aritmetica, ma un successo a Marsiglia permetterebbe di avvicinarsi in modo decisivo all’obiettivo, affrontando poi la finale con maggiore tranquillità.

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