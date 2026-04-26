La 31ª giornata di Ligue 1 propone una sfida interessante allo Stade Vélodrome, dove l’Olympique Marsiglia ospita il Nizza in un incrocio che mette di fronte due squadre con stati d’animo completamente diversi ma con motivazioni forti: padroni di casa per restare aggrappati alla zona Champions, ospiti per archiviare il discorso salvezza. Guarda ora Marsiglia-Nizza GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Marsiglia-Nizza: dove vedere la Ligue 1 in Streaming e in Tv

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Qui Marsiglia

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Ilarriva a questa partita in un momento complicato. La squadra guidata daè ancora pienamente in corsa per un piazzamento europeo, ma il recente calo di risultati ha rallentato la sua scalata verso le zone alte della classifica. Le sconfitte nelle ultime settimane hanno fatto perdere terreno nella lotta Champions, aumentando la pressione sul gruppo.Situazione diversa per il. In campionato la stagione è stata fin qui deludente, con una classifica che non rispecchia le aspettative iniziali e una lotta salvezza ancora non del tutto chiusa. Tuttavia, i rossoneri arrivano a Marsiglia con entusiasmo rinnovato grazie al brillante percorso in coppa: la qualificazione alla finale diha restituito fiducia e compattezza a un gruppo che sembrava in difficoltà.

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Marsiglia-Nizza, probabili formazioni

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Emerson Palmieri, Weah; Højbjerg, Nadir; Greenwood, Nwaneri, Angel Gomes; Aubameyang. Allenatore: Habib Beye

Nizza (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Oppong, Bah; Clauss, Diop, Coulibaly, Bard; Sofiane Diop; Boudaoui, Wahi. Allenatore: Claude Puel

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